لإعادة تنشيط المسار السياسي.. رئيس وزراء السودان: تسهيل إجراءات عودة المعارضين

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن حزمة إجراءات لتهيئة المناخ أمام عودة المعارضين من الخارج، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط المسار السياسي.

تمهد الحكومة السودانية لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأسابيع المقبلة يراعي مسألة السير للأمام للسودان.

حول ذلك، أوضح إدريس أن الحكومة شرعت في تنفيذ ترتيبات عملية تشمل منح عفو، وتسهيل استخراج وتجديد الوثائق الرسمية وجوازات السفر.

أكد أن العملية السياسية المرتقبة "لن تستثني أحداً", وأن الحوار سيكون قبل نهاية مايو، وسيضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، وليس النخب السياسية فقط، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

و أشار إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجّه بتبسيط الأمور بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

