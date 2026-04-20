الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 54 فلسطينيا من الخليل وبلدتي يطا وبيت أمر بالضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 54 فلسطينيا خلال اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي يطا وبيت أمر بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من مدينة الخليل و13 فلسطينيا من بلدة يطا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعاثت خرابا في محتوياتها، واعتقلت 40 فلسطينيا بينهم أسرى محررون.

وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي الفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي خطوطاً ناقلة للمياه شرق طمون جنوب طوباس.