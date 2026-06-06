مدمرة بحرية عملاقة.. سلاح جديد ينضم للجيش الكوري الشمالي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون أشرف على اختبار الإبحار للمدمرة الجديدة "كانج جون" البالغ وزن إزاحتها نحو خمسة آلاف طن.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي بأن تعزيز القوة البحرية وتحويلها إلى أحد أركان الردع النووي يمثل أولوية أساسية في استراتيجية الدفاع الوطني لبلاده.

وذكرت الوكالة أن كيم زار المدمرة في الرابع من يونيو الجاري واطلع على مراحل اختبار قدراتها العملياتية، بما في ذلك أنظمة القيادة والتحكم وخطط الإبحار وبرامج اختبار منظومات التسليح المختلفة.

كما أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية مرافقته من قبل ابنته كيم جو آي.

وأشاد كيم بأداء طاقم السفينة وقدراتها التشغيلية، معتبرا أن خصائصها المتعلقة بالإبحار والمناورة السريعة تلبي المتطلبات العسكرية المطلوبة. كما دعا إلى تطوير أنظمة التحكم والملاحة البحرية بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات المحلية.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أن امتلاك قوة عسكرية قادرة على ممارسة السيادة العسكرية بفاعلية في البر والبحر والجو يشكل الضمان الأساسي لمنع الحروب والحفاظ على السلام.

كما أكد على أن تطوير البحرية لتصبح جزءا موثوقا من منظومة الردع النووي يمثل أحد أهم أهداف خطة التنمية الدفاعية الخمسية الجديدة.

وقال إن بلاده تسعى إلى بناء قوة بحرية قادرة على توجيه ضربات قاتلة للأعداء من تحت الماء وفوق سطحه في أي وقت، مشيراً إلى أن خطة تحديث البحرية تشمل تطوير أسلحة بحرية سرية جديدة وبناء مدمرات أكبر حجماً، من بينها سفن حربية تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن.