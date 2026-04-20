أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران: لا نكترث بالمواعيد النهائية لترامب.. ولا تأكيد بعد عن مفاوضات الثلاثاء

محمد على

أكد مقر خاتم الأنبياء أن قواته ستتصدى بحزم للقوات الأمريكية التي اعتدت على إحدى سفن إيران وإن القيود جاءت بشأن الرد على الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية  لوجود طاقمها وعائلاتهم على متنها.
 

وشدد مقر خاتم الأنبياء: سنرد على الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية بعد ضمان سلامة طاقم السفينة وعائلاته.

فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية: لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحنا الوطنية ومقترحات أمريكا غير جدية ومطالبها غير واقعية وأوضحنا مطالبنا ولن نغيرها
فنقل اليورانيوم المخصب الإيراني لم يكن مطروحا كخيار من جانبنا في أي جولة من جولات المحادثات و غير متفائلين تجاه نهج واشنطن ونقيم الأمور بواقعية بسبب التجارب السابقة ومستعدون لمواجهة أمريكا بعد العدوان على إحدى سفننا وإجراءاتنا بمضيق هرمز تتوافق مع القوانين الدولية لأننا تعرضنا لاعتداء من واشنطن وتل أبيب.

أردفت الخارجية الإيرانية: نتفهم أن دولا تضررت من إجراءاتنا بمضيق هرمز لكن عليها أن تلوم الولايات المتحدة وإسرائيل  وباكستان هي الوسيط الوحيد حاليا في العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة وقدراتنا الدفاعية ليست مطروحة على الإطلاق للتفاوض من جانبنا ولا نتفاوض بشأنها.

فيما حرض الاحتلال حيث قالت إذاعة الجيش الاحتلالي عن مصادر عسكرية أن إسرائيل وضعت خطا أحمر بشأن عدد صواريخ إيران الباليستية المسموح به وإنه إذا اقتربت إيران من تجاوز عدد الصواريخ المسموح به فيجب مهاجمة منظومتها الصاروخية.

الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة 

أكد  مصدر إيراني كبير لرويترز أن الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة والفجوات لم تتقلص.

أردف المصدر الإيراني : استمرار الحصار الأمريكي على مضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأمريكية.

فيما نقلت وكالات الصحافة الدولية عن مسؤولين باكستانيين قولهم بأنهم كثفوا الاتصالات مع واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية لاستئناف المحادثات الثلاثاء.

ذكرت رويترز عن مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش تحدث مع ترامب وأخبره أن حصار مضيق هرمز يشكل عقبة أمام المحادثات والرئيس الأمريكي قال إنه سينظر في نصيحة قائد الجيش الباكستاني.

 

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد