إيران: لا نكترث بالمواعيد النهائية لترامب.. ولا تأكيد بعد عن مفاوضات الثلاثاء

أكد مقر خاتم الأنبياء أن قواته ستتصدى بحزم للقوات الأمريكية التي اعتدت على إحدى سفن إيران وإن القيود جاءت بشأن الرد على الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية لوجود طاقمها وعائلاتهم على متنها.



وشدد مقر خاتم الأنبياء: سنرد على الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية بعد ضمان سلامة طاقم السفينة وعائلاته.

فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية: لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحنا الوطنية ومقترحات أمريكا غير جدية ومطالبها غير واقعية وأوضحنا مطالبنا ولن نغيرها

فنقل اليورانيوم المخصب الإيراني لم يكن مطروحا كخيار من جانبنا في أي جولة من جولات المحادثات و غير متفائلين تجاه نهج واشنطن ونقيم الأمور بواقعية بسبب التجارب السابقة ومستعدون لمواجهة أمريكا بعد العدوان على إحدى سفننا وإجراءاتنا بمضيق هرمز تتوافق مع القوانين الدولية لأننا تعرضنا لاعتداء من واشنطن وتل أبيب.

أردفت الخارجية الإيرانية: نتفهم أن دولا تضررت من إجراءاتنا بمضيق هرمز لكن عليها أن تلوم الولايات المتحدة وإسرائيل وباكستان هي الوسيط الوحيد حاليا في العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة وقدراتنا الدفاعية ليست مطروحة على الإطلاق للتفاوض من جانبنا ولا نتفاوض بشأنها.

فيما حرض الاحتلال حيث قالت إذاعة الجيش الاحتلالي عن مصادر عسكرية أن إسرائيل وضعت خطا أحمر بشأن عدد صواريخ إيران الباليستية المسموح به وإنه إذا اقتربت إيران من تجاوز عدد الصواريخ المسموح به فيجب مهاجمة منظومتها الصاروخية.

الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة

أكد مصدر إيراني كبير لرويترز أن الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة والفجوات لم تتقلص.

أردف المصدر الإيراني : استمرار الحصار الأمريكي على مضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأمريكية.

فيما نقلت وكالات الصحافة الدولية عن مسؤولين باكستانيين قولهم بأنهم كثفوا الاتصالات مع واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية لاستئناف المحادثات الثلاثاء.

ذكرت رويترز عن مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش تحدث مع ترامب وأخبره أن حصار مضيق هرمز يشكل عقبة أمام المحادثات والرئيس الأمريكي قال إنه سينظر في نصيحة قائد الجيش الباكستاني.



