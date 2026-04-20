أستراليا تحذر من تداعيات أزمة مضيق هرمز على اقتصادها

صرح أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بأن التوترات في الشرق الأوسط وما تسببه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية تشكل مصدر قلق متزايد للاقتصاد الأسترالي.





وأوضح تشالمرز، أن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، نتيجة تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.





وأضاف أن مسار الاقتصاد الأسترالي سيعتمد بشكل كبير على عدة عوامل، من بينها مدة الصراع، واستمرار فتح مضيق هرمز، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هذه العوامل ستحدد مستقبل التضخم ومعدلات النمو في البلاد.

كما لفت إلى أن الاقتصاد الأسترالي أصبح إلى حد كبير متأثرا بالقرارات الصادرة من واشنطن وطهران، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، نظرا لدوره الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي.