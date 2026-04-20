إيران: تأخرنا في التعامل مع القوات الأمريكية المعتدية على السفينة لوجود عائلات

أعلنت إيران أن قواتها المسلحة ستتخذ الإجراء اللازمة ضد القوات الأمريكية بعد التأكد من سلامة أرواح أفراد عائلات طاقم السفينة الإيرانية التي تعرضت للاعتداء في بحر عمان أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران في بيان له اليوم الاثنين إنه "بعد الاعتداء السافر الذي قام به كوماندوز أمريكا الإرهابيون على السفينة التجارية الإيرانية في مياه بحر عمان، كانت القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة حازمة مع القوات الأمريكية".





وتابع: "لكن بسبب وجود بعض أفراد عائلات طاقم السفينة، وحفاظا على أرواحهم وسلامتهم التي كانت مهددة في كل لحظة، واجهت القوات المسلحة بعض القيود".





وأضاف البيان أنه "نظرا للظروف الراهنة، وبعد التأكد من سلامة أرواح أفراد العائلات وطاقم السفينة التي اعتدت عليها أمريكا"، ستتخذ القوات المسلحة الإيرانية الإجراء اللازم ضد العدو.





وأمس الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية استولت على سفينة الشحن "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني في خليج عمان، مشيرا إلى أنها كانت تحاول اختراق الحصار البحري.