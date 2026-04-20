الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موقف الصين في هرمز.. الخارجية تدعو جميع الأطراف لوقف التصعيد

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون
محمد على

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن تعمل جميع الأطراف معاً لمنع المزيد من التصعيد، وذلك تعليقاً على إطلاق القوات الإيرانية النار على سفينة ترفع العلم الهندي في مضيق هرمز.


قال جو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري عُقد اليوم الاثنين: "لقد أوضحتُ موقف الصين بشأن قضية مضيق هرمز. ونودّ أن نؤكد مجدداً أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن إبقاءه مفتوحاً للملاحة يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي".

جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين الذي أشار إلى تقارير تفيد بأن القوات الإيرانية أطلقت النار على سفينة ترفع العلم الهندي في مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الملاحة.

 وسأل الصحفي عن موقف الصين من هذا التصعيد، وما هي الإجراءات التي تدرسها لحماية مصالحها في مجال الشحن والطاقة في المضيق.

وأكد جو أن الصين تأمل في أن تعمل جميع الأطراف معاً لمنع تدهور الوضع في المضيق، وأنها على استعداد لمواصلة بذل الجهود جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي للمساعدة في خفض حدة التوتر.


 

توعد الجيش الإيراني بالرد بعد أن أطلقت مدمرة أمريكية النار، يوم الأحد، على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، حاولت الالتفاف على الحصار البحري الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم مركز القيادة المركزية للجيش، خاتم الأنبياء، قوله: "نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريباً على هذه القرصنة المسلحة وعلى الجيش الأمريكي".


واتهم المتحدث الولايات المتحدة بـ"انتهاك وقف إطلاق النار" الساري منذ 8 أبريل.

وزعمت وكالة أنباء تسنيم أن إيران أرسلت طائرات مسيرة باتجاه سفن عسكرية أمريكية بعد احتجاز سفينتها. وقالت تسنيم في بيان لها:"شنت القوات الإيرانية غارات بطائرات مسيرة على سفن عسكرية أمريكية في خليج عُمان بعد أن هاجم إرهابيون أمريكيون سفينة حاويات إيرانية، هي [توسكا]، كانت في طريقها من الصين إلى إيران".

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، على موقع "تروث سوشيال" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس سبروانس"، المتخصصة في الصواريخ الموجهة، أوقفت السفينة الإيرانية "توسكا" بعد تجاهلها التحذيرات بالتوقف، وذلك بتفجير ثقب في غرفة المحركات.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في الوقت الحالي، تتولى قوات مشاة البحرية الأمريكية مسؤولية السفينة، وتجري تحقيقاتها لمعرفة ما بداخلها!".

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي ظل مغلقًا فعليًا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قبل سبعة أسابيع.

أعادت إيران فتح المضيق لفترة وجيزة يوم الجمعة اعترافًا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، لكنها أغلقته مجددًا في اليوم التالي ردًا على استمرار الولايات المتحدة في فرض حصارها على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وفي منشور سابق يوم الأحد، اتهم ترامب طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي ينتهي يوم الأربعاء، بشن هجمات يوم السبت على الممر الملاحي الحيوي.
 

مقياس ريختر هوكايدو تسونامي والمجتمع الدولي القوات الإيرانية هرمز

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

