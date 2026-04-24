بكري: الرئيس السيسي أكد دعم مصر لاستقلال السودان واستقراره

استهل الإعلامي مصطفى بكري حديثه بالإشارة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال القمة الأوروبية في نيقوسيا على دعم مصر الكامل لاستقلال السودان ووحدة أراضيه، مشددًا على أهمية استقرار الأوضاع هناك باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح بكري خلال برنامج حقائق وأسرار أن القاهرة تواصل جهودها لدعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على تماسكها في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف بكري أن الرئيس السيسي تناول كذلك ضرورة دعم استقرار لبنان ومنع أي تصعيد قد يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، إلى جانب العمل على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.

وأشار إلى أن الرئيس حذر من تداعيات الحرب الإيرانية على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن مصر تتابع تلك التطورات عن كثب وتسعى إلى الحد من استمرار الصراع، لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

كما شدد الرئيس، على أهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية لضمان استقرار حركة التجارة العالمية، مجددًا التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، مع استمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.