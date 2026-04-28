مانشستر سيتي يعلن رحيل جون ستونز في نهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم "الثلاثاء"، رحيل مدافعه الدولي الإنجليزي John Stones بشكل رسمي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، ليغلق بذلك فصلًا امتد لمدة 10 سنوات داخل قلعة “الاتحاد”.

صفقة جوارديولا الثانية ومسيرة طويلة من الاستقرار

وأوضح النادي في بيانه أن ستونز انضم إلى مانشستر سيتي عام 2016، ليكون ثاني صفقات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع، حيث شارك في 293 مباراة بقميص الفريق.

19 لقبًا تزين مسيرة المدافع الإنجليزي

وأضاف البيان أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كان جزءًا من الحقبة الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي، إذ ساهم في التتويج بـ19 لقبًا كبيرًا، أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

أرقام مؤثرة

وأشار النادي إلى أن ستونز سجل 19 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة خلال مسيرته، مع بقاء فرصة لزيادة حصيلته من الألقاب هذا الموسم، في ظل منافسة الفريق على الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

نموذج فلسفة جوارديولا

واختتم البيان بالإشادة باللاعب، معتبرًا إياه تجسيدًا مثاليًا لأسلوب بيب جوارديولا، بفضل قدرته على بناء اللعب، ودقته في التمرير، ومساهماته التكتيكية التي جعلته عنصرًا محوريًا في منظومة الفريق خلال السنوات الماضية.