نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية خلال الأيام المقبلة حيث سيلعب مع الزمالك في قمة الكرة المصرية بدورى nile.

وأعلنت منصة تذكرتي نفاد كافة التذاكر التي تم طرحها لمباراة القمة المنتظرة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والزمالك، وهي المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لمجموعة تحديد بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أعلنت منصة تذكرتي نفاد كافة تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، وذلك بعد نحو 16 ساعة من طرحها للحجز أمام الجمهور.