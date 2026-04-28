رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير : بقالنا شهور بنشتغل لخروج الحدث بهذه الصورة | خاص

افتتحت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، برفقة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المُقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن وصُناع السينما، وتستمر فعالياته حتى 2 مايو المقبل.



أكد محافظ الإسكندرية خلال كلمته في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن المحافظة بما تمتلكه من إرث تاريخي وروح فنية، ستظل دائماً حاضنة للمبدعين والشباب، مشيراً إلى أن دعم المحافظة لهذا المهرجان ينبع من إيماننا الراسخ بأن السينما، وبخاصة الفيلم القصير، هي "لغة العصر" التي تتيح للشباب التعبير عن قضاياهم برؤى فنية مبتكرة.





​وفي كلمته، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بوزيرة الثقافة والحضور الكريم، معرباً عن فخر المحافظة باحتضان هذا المهرجان الذي يمثل منصة إبداعية تعزز من مكانة الإسكندرية كعاصمة للفنون.



وأضاف: "نحن فخورون بأن يكون هذا المهرجان جزءاً من نبض الإسكندرية الثقافي، وسنظل حريصين على توفير كافة التسهيلات لنجاحه، ليظل علامة بارزة تضع مدينتنا دائماً في قلب الحدث السينمائي العالمي".



وأوضحت الدكتورة جيهان زكي أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمثل شهادة نجاح لتجربة ثقافية وفنية ناضجة، تطورت عامًا بعد عام، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة متميزة على خريطة المهرجانات الدولية، استنادًا إلى رؤية فنية شبابية تؤمن بقيمة الفن ودعم المواهب الجديدة.



من جانبه ثمن المخرج محمد محمود في تصريحات خاصة لصدى البلد ما تقوم به وزارة الثقافة من دعم، كما وجه الشكر لمحافظة الإسكندرية على مساندتها للمهرجان، مؤكدا أنه يعمل بجانب خلية من الشباب المتفاني على مدار أشهر لخروج المهرجان بالصورة اللائقة.

