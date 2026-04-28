الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث كان في استقباله فور الوصول لموقع المشروع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبحضور السيد فوميو ايواي سفير اليابان بالقاهرة، والسيد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بمصر، وممثلي الشركات المصرية المُنفذة للمشروع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل جولته بتفقد أعمال ماكينة حفر الأنفاق، ثم استمع إلى شرحٍ من الدكتور طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق حول مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع محطة الأهرامات التي تقع ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع، والمقرر افتتاحها في النصف الأول من عام 2028، حيث أشار الدكتور طارق الجويلي إلى أن الخط الرابع يُعتبر هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يُقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، مُنوهاً إلى أنه من المُتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يومياً، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس قام عقب تفقد ماكينة حفر الأنفاق، بالضغط على زر التشغيل إيذاناً باسكمال الحفر، ليُشاهد سيادته ماكينة الحفر عقب انتهائها من حفر الجزء الأخير للنفق، بين محطتي "حدائق الأشجار" و"الأهرامات" بطول ٦،٣٥ كيلومتر، ثم تفقد السيد الرئيس جزء من النفق المُمهد.

كما استمع السيد الرئيس إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن مراحل تجهيز النفق من تركيبات الألواح الخراسانية والقضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والتوصيلات الكهربائية، وتطورات تنفيذ الخط الرابع من مترو الانفاق، فضلاً عن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لانشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالمُتابعة المُستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع مترو أنفاق القاهرة، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الأولى بالخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكداً ضرورة سرعة الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، والأطر الزمنية للتنفيذ، مشدداً على أهمية ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة النقل الجماعي الصديقة للبيئة.