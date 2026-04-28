ضبط 3 آلاف عبوة أدوية بيطرية وإضافات أعلاف منتهية الصلاحية بكفر الشيخ | صور

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، 2973 عبوة من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف والمطهرات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، وذلك قبل ترويجها في الأسواق بمركز بيلا.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة ميدانية من الدكتور إيهاب شكري وكيل وزارة الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

انطلقت اللجنة المشكلة اليوم تحت إشراف الدكتور مجدي كامل، مدير إدارة الخدمات، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا، وضمت في عضويتها كلاً من الدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش ببيلا، ورضا صلاح والورداني محمد من الرقابة التموينية، والدكتور أحمد موسى من هيئة سلامة الغذاء، واستهدفت المرور على العيادات ومراكز تداول الأدوية البيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة.

جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.