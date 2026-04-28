فريق طلاب هندسة كفر الشيخ يفوز بجائزة أفضل تطبيق صناعي عالميًا

أعلن الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فوز فريق (Double M) من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الكهربية (برنامج القوى والآلات الكهربية) بكلية الهندسة، بجائزة “أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم” (Best Industrial Application Award)، وذلك عن مشروع تخرجهم المتميز (PISODF – Protection Intelligent System for Detecting Faults)، ضمن منافسات دولية رفيعة المستوى في المسابقة العالمية المرموقة VisualSim Global Electronics Hackathon بالولايات المتحدة الامريكية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لمسيرة تميز بدأها الفريق بتصعيد مشروعه ضمن أفضل 15 فريقًا عالميًا، حتى تُوِّج فريق (Double M) من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الكهربية (برنامج القوى والآلات الكهربية) بكلية الهندسة بالفوز بالجائزة الكبرى، وفق النتائج النهائية التي أُعلنت أمس الموافق 27 أبريل 2026، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضع الجامعة في صدارة المؤسسات الأكاديمية الداعمة للابتكار التطبيقي على مستوى العالم.

وقال الدكتور يحيى زكريا عيد، “نعلن بكل فخر هذا الإنجاز العالمي الذي يعكس قوة جامعة كفر الشيخ وريادتها في دعم الابتكار والتميز العلمي، وهذا الفوز ليس مجرد تكريم لفريق طلابي، بل هو رسالة للعالم بأن الجامعة تمتلك من الكفاءات والإمكانات ما يؤهلها لتكون في مصاف الجامعات الدولية الرائدة.”

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، “نحن لا نكتفي بتقديم تعليم تقليدي، بل نعمل على بناء منظومة متكاملة تُحوّل المعرفة إلى تطبيقات صناعية حقيقية، قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني والمنافسة عالميًا، وأبناؤنا اليوم أثبتوا أن العقول المصرية قادرة على الإبداع والابتكار في أكثر المجالات تعقيدًا.”

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشروع الفائز يُعد نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التكنولوجيا والصناعة، حيث يعتمد على تصميم نظام حماية ذكي لخطوط الإنتاج الصناعية باستخدام تقنيات التحكم المنطقي المبرمج (PLC) وشاشات التحكم (HMI)، إلى جانب دمج تقنيات إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، بما يتيح الكشف اللحظي عن الأعطال وتقليل فترات التوقف، وفق أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0).

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه طلاب كلية الهندسة، مشيراً الي أن فريق (Double M) قدم نموذجًا مشرفًا للطالب المهندس القادر على تحويل المعرفة إلى تطبيق صناعي فعّال. الجائزة التي حصل عليها المشروع تُعد من أهم الجوائز النوعية، لارتباطها المباشر باحتياجات الصناعة وقدرتها على إحداث تأثير حقيقي.

وأوضح عميد كلية الهندسة، أن المشروع تم تنفيذه بالكامل داخل الكلية، بقيادة الطالب محمد أحمد محمد رزق، وتحت إشراف علمي متميز من الدكتور إيمان سعد عبد النبي، أستاذ نظم القوى الكهربية، والتي كان لجهودها العلمية والعملية دور بارز في خروج المشروع بهذا المستوى العالمي المشرف.

وأكد عميد الكلية، أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به كلية الهندسة من بيئة أكاديمية محفزة، تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة الدولية، وتقديم حلول هندسية مبتكرة تخدم الصناعة وتدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.