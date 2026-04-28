محافظ الجيزة يترأس اجتماع مشروع الجبانات لبحث ملفات العمل والطلبات المقدمة من المواطنين

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات لبحث عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة من المواطنين.

وتابع المحافظ نسب الإنجاز الخاصة بتنفيذ المدافن ضمن الطرح الأخير حيث اطمأن إلى انتظام معدلات التشييد والتشطيبات وتحصيل الأقساط، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما ناقش المحافظ مع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات إجراءات تسكين المتقدمين بالإعلان الأخير والمدرجين ضمن قوائم الاحتياطي بدلًا عن غير المنتظمين من المخصص لهم بذات الإعلان.

وشدد المحافظ على سرعة التنسيق لتسكين المستوفين من قوائم الاحتياطي وفقًا للأولويات وما ورد بكراسة الشروط.

واستمع المحافظ إلى موقف الجهاز بشأن المديونيات حيث تبيّن تسوية كافة المديونيات بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالجهاز.

كما وجّه المحافظ بسرعة دراسة عدد من الطلبات المقدمة من المنتفعين بمشروعات الجبانات المختلفة إلى جانب بحث مقترحات لتحديث آليات العمل والتي شملت توفير خدمات متنقلة لتيسير حصول المنتفعين والراغبين على خدمات الجهاز التنفيذي للجبانات بمقار إقامتهم، مراعاةً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.