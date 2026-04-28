بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين .. منظمة خريجي الأزهر تحتفي ببراعم القرآن الكريم | صور

داخل رحاب الأزهر الشريف، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي تم تكريم حفظة القرآن الكريم تحت سن 18 عامًا، وذلك ضمن فعاليات مسابقة القرآن الكريم التي شهدت مشاركة واسعة من المتسابقين.

وجاء اختيار الفائزين بعد سلسلة من الاختبارات الدقيقة في الحفظ وأحكام التجويد، بما يعكس مستوى متميزًا من الإتقان والالتزام لدى المشاركين.

شهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة فيروز ابو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابو العينين والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام هيئة كبار العلماء التابعة لـ الأزهر الشريف وسعد المطعني مدير إدارة الإعلام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف والمشرف علي المسابقة و مصطفى عزت، مدير مؤسسة ابو العينين ونجلاء محمود المدير التنفيذي للمؤسسة حيث أشادوا جميعًا بجهود المتسابقين، وأكدوا أهمية دعم النشء وتشجيعهم على التمسك بكتاب الله.

وأكدت مؤسسة أبو العينين أنها تواصل، منذ عشرات السنين، دورها في دعم حفظة القرآن الكريم، سواء على المستوى المحلي داخل مصر أو على المستوى الدولي من خلال الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في إطار الاهتمام ببناء الإنسان وترسيخ القيم.

وعبّر المتسابقون والمتسابقات عن سعادتهم بالمشاركة في المسابقة والتكريم، مؤكدين أن هذه الفعالية تمثل دافعًا كبيرًا لهم للاستمرار في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.

وفي ختام الاحتفال، تم تسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين، وسط أجواء من الفرحة والتقدير لأبناء حملوا كتاب الله في قلوبهم.