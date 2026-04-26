تشيلسي يضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق تشيلسي إلى نهائى كأس الإتحاد الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد ويمبلي ،بالدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسي فى الدقيقة 23، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح تشيلسي عن طريق نيتو ليسدد إنزو كرة رأسية داخل الشباك.

وصوب تاناكا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ليدز من ركلة حرة لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 4.

جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – توسين – تشالوبه – كوكوريا

خط الوسط: لافيا – كايسيدو – إنزو فيرنانديز – نيتو

خط الهجوم: جارناتشو – جواو بيدرو.

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، يوم 16 مايو المقبل، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.