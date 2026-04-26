كأس الإتحاد الإنجليزي .. تشيلسي يتفوق على ليدز يونايتد 1-0 في الشوط الأول

تفوق فريق تشيلسي على ليدز يونايتد بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد ويمبلي ،بدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف تشيلسي فى الدقيقة 23، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح تشيلسي عن طريق نيتو ليسدد إنزو كرة رأسية داخل الشباك.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – توسين – تشالوبه – كوكوريا

خط الوسط: لافيا – كايسيدو – إنزو فيرنانديز – نيتو

خط الهجوم: جارناتشو – جواو بيدرو

ويدخل تشيلسي المباراة بطموحات كبيرة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، معتمدا على مزيج من السرعة والقوة في الخط الأمامي، إلى جانب صلابة خط الوسط بقيادة إنزو فيرنانديز وكايسيدو، اللذين يمثلان عنصر التوازن في الفريق.

في المقابل، يطمح ليدز يونايتد إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المنافسين في البطولة، في مباراة يُتوقع أن تشهد إثارة وندية كبيرة بين الطرفين نظرا لأهمية المواجهة في هذا الدور الحاسم.



