إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور

أصيب ٣ أشخاص فى حادث تصادم ٣ سيارات بينهم سيارة نقل " تريلا"، بطريق الرمل فى نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارتي نقل، بنطاق مركز نجع حمادى، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



