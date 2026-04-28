أخبار قنا..تحصين 91 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.. وضبط 305 مخالفات تموينية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مديرية الطب البيطري تعلن تحصين 91,413 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، إزالة 50 حالة تعدٍ على مساحة 5575 مترا مربعا، جامعة قنا تحصد جائزة أكاديمية البحث العلمي لأفضل بحث مستخلص لرسالة دكتوراة،

بدء التشغيل الفعلي لحافلة كهربائية مخصصة لذوى الاحتياجات بالجامعة، حملات تموينية مكبرة تضبط 305 مخالفات متنوعة بالأسواق والمخابز، واندلاع حريق بـ 5 أحواش فى قرية القبيبة بفرشوط.

بيطري قنا: تحصين 91,413 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام



تمكنت مديرية الطب البيطري بقنا، من تحصين 91,413 رأس من الحيوانات ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، في إطار جهودها المكثفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، إن عمليات التحصين شملت 57,519 رأسًا من الأبقار، بالإضافة إلى 33,894 رأسًا من الأغنام والماعز، مؤكداً استمرار العمل الميداني للوصول إلى كافة المربين في تجمعاتهم.



إزالة 50 حالة تعدٍ على مساحة 5575 مترا مربعا بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بإشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة، في التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذ حملات موسعة، أسفرت عن إزالة عدد من الحالات، والتعامل الفوري معها، بما يعكس جدية الدولة في فرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملات موسعة أسفرت عن تنفيذ 45 حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بقرية دندرة بإجمالي مساحة بلغت 5575 مترًا، وبمشاركة الأجهزة المعنية، حيث تم إزالة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جامعة قنا تحصد جائزة أكاديمية البحث العلمي لأفضل بحث مستخلص لرسالة دكتوراة

أعلنت اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فوز الدكتور محمد ياسر محمد زغلول، الباحث بكلية العلوم بقنا، بجائزة أفضل بحث مستخلص من رسالة دكتوراه لعام 2026، وذلك بعد منافسة قوية ضمت 79 مشاركاً من مختلف الجامعات المصرية، حيث خضعت الأبحاث لتقييم دقيق استند إلى معايير عالمية تتعلق بالأصالة والابتكار والقيمة العلمية المضافة في تخصص علوم التغذية.

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن هذا الفوز يجسد جودة المخرجات البحثية بالجامعة وقدرتها على تقديم حلول تطبيقية تخدم القطاع الصحي والغذائي، مشيراً إلى أن البحث الفائز تميز بعمق المناقشة وسلامة المنهجية واستناده إلى النشر العلمي الدولي، مما يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الكوادر الشابة لتقديم أبحاث تتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتساهم بفعالية في التطبيق العملي.





بدء التشغيل الفعلي لحافلة كهربائية مخصصة لذوى الاحتياجات بجامعة قنا

شهدت جامعة قنا، خطوة جديدة تعكس اهتمامها المتواصل بدعم ودمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم بدء التشغيل الفعلي لحافلة كهربائية مخصصة لنقل الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك المترددين على مركز خدمات ذوى الإعاقة بالجامعة داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن سهولة الحركة والاستقلالية لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تضع دعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تهيئة بيئة جامعية دامجة تراعي احتياجاتهم وتدعم قدراتهم، مشيراً إلى أن الحافلة الجديدة تم تجهيزها بما يتناسب مع مختلف الإعاقات، بما يضمن وسيلة انتقال آمنة ومريحة تسهم في تسهيل وصول طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.





حملات تموينية مكبرة تضبط 305 مخالفات متنوعة بالأسواق والمخابز بقنا

​​نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، عدد من الحملات الرقابية الموسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 305 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبناءً على التوجيهات المباشرة من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الإستراتيجية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات نجحت في رصد وضبط عدد كبير من المخالفات، حيث نجح مفتشو التموين في تحرير 191 محضرًا في قطاع الأسواق، تنوعت ما بين البيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر.



اندلاع حريق بـ 5 أحواش فى قرية القبيبة بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع فى ٥ أحواش بقرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى ٥ أحواش بنطاق قرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط.

