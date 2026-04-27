إزالة 50 حالة تعدٍ على مساحة 5575 مترا مربعا بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بإشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة، في التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذ حملات موسعة، أسفرت عن إزالة عدد من الحالات، والتعامل الفوري معها، بما يعكس جدية الدولة في فرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات موسعة أسفرت عن تنفيذ 45 حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بقرية دندرة بإجمالي مساحة بلغت 5575 مترًا، بمتابعة ميدانية من طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة الأجهزة المعنية، حيث تم إزالة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أكد أشرف أنور، رئيس المركز، أن الحملات مستمرة دون تهاون في مختلف القرى، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية للمواقع التي تم تنفيذ الإزالات بها، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تحقق من نتائج على أرض الواقع.

وفي مركز ومدينة أبوتشت، واصلت الوحدة المحلية تحت إشراف سيد تمساح، رئيس المركز، حملاتها المكثفة، حيث تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية، شملت 3 حالات بقرية قصير بخانس تضمنت ردم قواعد على مساحة قيراط وفك شدة خشبية على مساحة نصف قيراط وإزالة سور بارتفاع متر على مساحة قيراط.

وأضاف تمساح، أنه تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية الحبيل الغربي بمساحة 160 مترًا مع ردم القواعد، كما تم تنفيذ حالة إزالة بقرية بخانس لسور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة قيراطين و3 أسهم.