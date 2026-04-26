قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لتأهيل 100 إمام.. أوقاف قنا تفتتح الدورة العلمية بمسجد سيدي عبدالرحيم

مديرية أوقاف قنا
مديرية أوقاف قنا
يوسف رجب

افتتح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، اليوم "الأحد"، فعاليات الدورة العلمية بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي، بمشاركة 100 إمام من أئمة المديرية، في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة.

وقد حضر الافتتاح الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالحافظ أمين، رئيس شئون المساجد، و الدكتور عبد الله حارس ملاح، رئيس الإرشاد الديني، و الدكتور محمد محمود عبد الرازق، شيخ مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وأشار الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى أن الدورة تُعقد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ولمدة شهر ونصف، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة علمية وتدريبية للأئمة المشاركين.

وأوضح يونس، أن الدورة تنفرد بها مديرية أوقاف قنا، في إطار الاهتمام المستمر بالدعاة، والحرص على تزويدهم بالعلوم الشرعية الرصينة، من خلال اختيار مادة علمية متميزة، وتقديمها على أيدي نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الدورة يحاضر فيها نخبة من العلماء، حيث يقوم الدكتور جابر منصور محمد، بتدريس كتاب "زبدة الإتقان في علوم القرآن"، والدكتور سعودي حسن محمد حسن، بتدريس كتاب "قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين"، والدكتور محمد محمود حسن محمد بتدريس كتاب "شرح متن العشماوية"، كما يتولى الشيخ محمد عبد الحميد همام، تدريس كتاب "التحفة السنية في شرح المقدمة الأجرومية"، والدكتور محمد محمود يس، تدريس كتاب "معرفة المحرر المختصر من علوم الأثر".

وأكد يونس، استمرار مديرية أوقاف قنا، في تنفيذ البرامج العلمية والتدريبية التي تُسهم في إعداد الإمام الواعي المستنير القادر على أداء رسالته الدعوية على الوجه الأكمل.
 

قنا وزارة الأوقاف أوقاف قنا السيد عبد الرحيم القنائي العلوم الشرعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

