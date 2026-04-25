مصرع شخص في حريق منزل بنجع حمادي شمال قنا

لقى شخص مصرعه حلال حريق اندلع ى منزل بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق فى منزل بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى، نتج عنه مصرع شخص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحريق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الحريق اندلع فى منزل بنطاق قرية السماينة، نتج عنه مصرع شخص أثناء محاولة إطفاء الحريق بالمنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.