الإنجاز 82%..مكتب الاتصال السياسى بديوان قنا يحقق طفرة في الاستجابة لطلبات البرلمانيين

أوضح مكتب الاتصال السياسي بديوان عام محافظة قنا، في بيان إعلامى، أنه تم تحقيق طفرة ملموسة في معدلات التفاعل والاستجابة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، مشيرًا إلى نهج الشفافية والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسة التشريعية لخدمة المواطن القنائي.

وكشف المكتب، في بيان عن حصاد مؤشراته عن المدة من 1 مارس 2026، حتى 19 أبريل الجاري، مؤكدا أن إجمالي الطلبات التي تم استقبالها من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف دوائر المحافظة بلغ 561 طلبًا، وأن إجمالي ما تم إنجازه والرد عليه بلغ 415 طلبًا، بنسبة استجابة وإنجاز قياسية بلغت قرابة 82%، ما يعكس الجدية في التعامل مع القضايا الجماهيرية التي ينقلها النواب، خاصة وأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ بدء الدورة البرلمانية حتى الآن بلغ 1564 طلبًا.

وأكد مكتب الاتصال السياسي بديوان عام محافظة قنا، أن هذا الأداء يأتي تنفيذًا للتوجيهات المباشرة من اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الذي يضع ملف التعاون مع البرلمانيين على رأس أولويات العمل التنفيذي.

وأشاد المكتب، بتوجيهات محافظ قنا، والتشديد بضرورة فتح قنوات اتصال دائمة وفعالة، والتعامل مع طلبات النواب باعتبارها "أولوية قصوى" تعكس احتياجات المواطنين الملحة، مع التشديد على تقليص الفترات الزمنية للردود وتوفير الحلول المبتكرة التحديات التي تواجه الدوائر المختلفة بالمحافظة.

من جانبه أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تتماشى مع نهج مجلس الوزراء الرامي إلى ترسيخ دعائم التعاون المثمر مع السلطة التشريعية، والارتكاز على مبدأ الانفتاح الكامل تجاه كافة الأطروحات والمقترحات والآراء البناءة المقدمة من أعضاء البرلمان، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق المصالح العليا للدولة، وضمان تقديم خدمات متميزة تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر وفعّال.

