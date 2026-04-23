جامعة قنا تخصص حافلة كهربائية صديقة للبيئة لنقل طالبات المدن

خصصت جامعة قنا، تشغيل حافلة كهربائية جديدة، لخدمة طالبات المدن الجامعية، ضمن حزمة المركبات الذكية التي استقبلتها الجامعة مؤخراً لتعزيز منظومة "النقل الأخضر" داخل الحرم الجامعى، فى إطار سعيها المتواصل نحو تطوير الخدمات وتطبيق معايير الاستدامة البيئية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن تخصيص هذه الحافلة يهدف بالدرجة الأولى إلى التيسير على الطالبات وتوفير وسيلة نقل آمنة، مريحة، ومجانية تسهل حركتهن بين منشآت المدن الجامعية.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه المبادرة ترفع من كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للطالبات، وتوفر لهن الوقت والجهد في بيئة جامعية هادئة وخالية من التلوث والضوضاء بفضل التقنيات المتطورة التى تتميز بها هذه الحافلات.

وقدم رئيس جامعة قنا، الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المحدود لملف تطوير التعليم العالي، مثمناً تضافر جهود إدارات الجامعة المختصة التي نجحت في تحويل خطط التطوير المستدام إلى واقع ملموس يخدم المجتمع الطلابى.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه الخطوة تأتى استكمالاً لرؤية الجامعة فى تقديم نموذج رائد للمؤسسات الأكاديمية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو ترشيد الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفاً بأن قطاع المدن الجامعية يمثل أولوية قصوى في خطط التطوير.