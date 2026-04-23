قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قنا تخصص حافلة كهربائية صديقة للبيئة لنقل طالبات المدن

يوسف رجب

خصصت جامعة قنا، تشغيل حافلة كهربائية جديدة، لخدمة طالبات المدن الجامعية، ضمن حزمة المركبات الذكية التي استقبلتها الجامعة مؤخراً لتعزيز منظومة "النقل الأخضر" داخل الحرم الجامعى، فى إطار سعيها المتواصل نحو تطوير  الخدمات وتطبيق معايير الاستدامة البيئية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن تخصيص هذه الحافلة يهدف بالدرجة الأولى إلى التيسير على الطالبات وتوفير وسيلة نقل آمنة، مريحة، ومجانية تسهل حركتهن بين منشآت المدن الجامعية.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه المبادرة ترفع من كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للطالبات، وتوفر لهن الوقت والجهد في بيئة جامعية هادئة وخالية من التلوث والضوضاء بفضل التقنيات المتطورة التى تتميز بها هذه الحافلات.

وقدم رئيس جامعة قنا، الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المحدود لملف تطوير التعليم العالي، مثمناً تضافر جهود إدارات الجامعة المختصة التي نجحت في تحويل خطط التطوير المستدام إلى واقع ملموس يخدم المجتمع الطلابى.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه الخطوة تأتى استكمالاً لرؤية الجامعة فى تقديم نموذج رائد للمؤسسات الأكاديمية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو ترشيد الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفاً بأن قطاع المدن الجامعية يمثل أولوية قصوى في خطط التطوير.

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

