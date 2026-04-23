مجمع إعلام قنا يناقش آليات التعامل مع الحيوانات الضالة

مجمع اعلام قنا
مجمع اعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "آليات التعامل مع الحيوانات الضالة"، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بقنا، لتوعية المجتمع بمخاطر انتشار الحيوانات الضالة، وما يرتبط بها من أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض السعار وغيره من الأمراض التي قد تنتقل نتيجة التعامل غير الآمن مع الحيوانات بما يحقق الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، ضمن توجيهات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتوعية المواطنين بالقضايا الهامة وتعزيز مفهوم الأمان الصحي والمجتمعي للمواطنين، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع الإعلام ، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتورة إسراء حمدي عبدالرحيم، مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع قنا، الدكتورة نجلاء محمود مصطفي، مدير إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بقنا، والدكتورة أسماء صابر فؤاد، مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بمديرية الطب البيطري، والدكتورة نجلاء محمد مجاهد، رئيس قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول برامج بالمجمع.

تناولت نجلاء محمد مجاهد، رئيس قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بقنا، جهود المديرية في مجال الإرشاد والتوعية المجتمعية تحت إشراف دكتور ماهر سباق وكيل المديرية  للحد من مخاطر الحيوانات الضالة، حيث لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات البيطرية فقط، بل يمتد ليشمل نشر الثقافة الصحية والبيئية بين أفراد المجتمع  في التعامل مع الحيوانات من خلال عقد الندوات التوعوية واللقاءات المباشرة التي توضح مخاطر التعامل غير الآمن مع الحيوانات الضالة.

آليات التعامل مع السعار

وأشارت مجاهد، الطرق الصحيحة للتصرف في حالة التعرض لعقر من حيوان، خاصة مع خطورة بعض الأمراض المشتركة مثل مرض  السعار، الذي يتطلب سرعة التصرف بوضع الجرح تحت ماء جاري غزير ونظيف لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم الاتجاه مباشرة  للمراكز الطبية للحصول علي لقاح داء الكلب "السعار".

فيما تناولت الدكتورة إسراء حمدي عبد الرحيم، مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع قنا ، طرق انتقال العدوي من خلال العض أو تلوث الجروح بلعاب أو أنسجة الحيوانات المصابة  بالفيروس وعند دخول الفيروس إلي جسم الإنسان أو الحيوان السليم ينتقل عبر الخلايا العصبية إلي الجهاز العصبي المركزي ثم يعود وينتشر في كامل الجسم، إضافة للمظاهر المرضية لداء الكلب "السعار" منها  داء الكلب الهياجي "الغضبى" فعندما يصاب الانسان بهذا الشكل من داء الكلب يظهر علامات فرط النشاط والسلوك الغريب والعدواني، والخوف من المياه أو الهواء "رهاب الماء والهواء" أحياناً، وتحدث الوفاة بعد بضعة أيام نتيجة للتوقف القلبي والتنفسي .

وتابعت مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع قنا، والنوع الآخر هو داء الكلب الشللي، والذي يشكل نحو 30% من مجموع الحالات البشرية، ولا يتطور هذا الشكل على نحو مفاجئ مثل الشكل الهياجي، بل يتخذ مساراً أطول في العادة، حيث تصاب العضلات بالشلل بشكل تدريجي ابتداءً من موضع العضّة أو الخدش، وصولا إلي حالة غيبوبة ويتوفى المصاب في النهاية، وكثيراً ما يصعب تشخيص الشكل الشللي لداء الكلب ما يسهم في عدم التبليغ الكامل عن المرض.

غرس السلوكيات الصحيحة

وأكدت الدكتورة أسماء صابر فؤاد، مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بمديرية الطب البيطري بقنا، أهمية غرس السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الحيوانات، وتعزيز مفاهيم الرحمة بالحيوان مع الحفاظ على سلامة الإنسان، مشيرة إلي دور الأسرة في توعية الأبناء بعدم التعامل مع الحيوانات الضالة وعدم التصرف بسلوك عدواني معها  أو دم إثارتها أو رميها بالحجار وخاصة  أثناء فترات الراحة أو تناول الطعام والابتعاد تماما مع  عن الحيوانات الضالة التي تكون بصحبة صغارها.

وأشارت فؤاد، إلي أهمية دور المجالس المحلية للمدن في إزالة القمامة أول بأول لعدم تجمع الحيوانات الضالة، بجانب أن علي المواطنين دورًا أساسيًا في الحد من انتشار الحيوانات الضالة، من خلال الالتزام بالسلوكيات الصحيحة ومن أهم هذه السلوكيات عدم إلقاء بقايا الطعام في الطرقات أو تقديم الطعام للحيوانات الضالة في الشوارع بشكل عشوائي، حيث يؤدي ذلك، إلى جذب أعداد أكبر من الحيوانات إلى المناطق السكنية وزيادة فرص تكاثرها وانتشارها.

وتطرقت الدكتورة نجلاء محمود مصطفي، مدير إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بقنا ، إلى الجهود المبذولة من قبل مديرية الطب البيطري بقنا في توفير اللقاحات لكلاب الشوارع، واللقاحات التي تباع في الوحدات البيطرية والتي تصرف بأجور رمزية لتحصين الحيوانات المنزلية، ودورها أيضا في تحصين كلاب الشوارع وتعقيمها لتقليل الأعداد بالمناطق السكنية، ودور المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة لاقتناء الحيوانات المنزلية والحصول علي التطعيمات الخاصة يها من المديريات والوحدات البيطرية.

آليات الإبلاغ

وأوضحت مدير إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بقنا ، طرق وآليات الإبلاغ الرسمية التي يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والبلاغات عن الكلاب المفترسة أو التي يُشتبه في إصابتها بمرض السعار، ومنها تقديم الشكاوى مباشرة إلى مديرية الطب البيطري بقنا أو الاتجاه إلى أقرب وحدة بيطرية، أو إدارة البيئة بمجلس المدينة أو الوحدة المحلية، أو من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمديرية والتي يتم التعامل معها فورا وبشكل عاجل.

