الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفقد صومعة الترامسة.. محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح

يوسف رجب

أطلق اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي من داخل إحدى المزارع بطريق معبد دندرة، التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، والمهندس صالح بغدادي، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري، والعميد تامر النجار، رئيس مباحث تموين قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

واستهل محافظ قنا جولته، بتفقد صومعة الترامسة المعدنية لمتابعة انتظام أعمال استلام القمح، والاطمئنان على سير عملية التوريد، ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم، باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

وأوضح محافظ قنا، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بلغت، 94 ألفًا و374 فدانًا تقريبًا، بزيادة قدرها 6 آلاف و112 فدانًا و14 قيراطًا تقريبًا، بنسبة زيادة بلغت 7٪ تقريبًا، مشيرًا إلى أن المستهدف توريدها هذا العام 245 ألف طن، علمًا بأن العام السابق تم تحقيق المستهدف وهو أيضًا 245 ألف طن بزيادة 829 طنًا تقريبًا، ليبلغ إجمالي ما تم توريده العام الماضي 245 ألفًا و829 طنًا.

وأشار الببلاوي، إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 18 إردبًا، فيما تبلغ إنتاجية الفدان بالحقول الإرشادية ما بين 24 إلى 30 إردبًا، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريدها حتى الآن يبلغ 9 آلاف و385 طنًا و550 كيلو تقريبًا، علمًا بأن ما تم توريده في نفس التاريخ العام الماضي بلغ 6 آلاف و906 أطنان و41 كيلو، بزيادة توريد في العام الحالي 2479 طنًا تقريبًا.

وأكد محافظ قنا، أنه يوجد في المحافظة 11 موقعًا تخزينيًا، موزعة على مستوى المحافظة روعي فيها أن تكون قريبة من الحقول والطرق العامة بإجمالي مساحات تخزينية تبلغ 245 ألف طن، وأن سعر الإردب بلغ 2500 جنيه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز المزارعين على التوريد، خاصة وأن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 48 ساعة من التوريد، ويتم دفع المستحقات المالية للموردين عن طريق الحسابات الخاصة بهم دون التقييد بحد السحب اليومي بناءً على التنسيق مع البنك المركزي للإعفاء من حد السحب اليومي للموردين.

وأضاف الببلاوي، أن كافة المواقع لها لجان مشكلة من كافة الجهات المعنية بمحصول القمح مثل التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك تيسيرًا على المزارعين في عملية الاستلام، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق بين الزراعة والتموين تم توفير الوقود لري المساحات المزروعة لمحصول القمح وتوفير التقاوي المنتقاة عن طريق الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالإضافة إلى توفير الأسمدة خلال الموسم الشتوي الحالي المنتهي في 7 أبريل الحالي.

وتابع محافظ قنا، أن رصيد الأسمدة بلغ 178 ألفًا و707 جوالًا على مستوى قطاع الائتمان والإصلاح الزراعي والاستصلاح ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية، بالإضافة إلى دور الإرشاد الزراعي بعمل ندوات إرشادية والمدارس الحقلية، لتعظيم الاستفادة من إنتاجية المحاصيل.

