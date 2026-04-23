حوار مفتوح بين رئيس جامعة قنا وممثلي الاتحادات الطلابية لتعزيز الأنشطة والمبادرات

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، اجتماعا مع ممثلي الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، لمناقشة خريطة الأنشطة الطلابية والمبادرات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب، وأحمد حمدى، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومحمود كمال، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية.



كما شدد عكاوى، على أهمية ترشيد الإنفاق داخل الحرم الجامعى ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة للطلاب، موضحاً بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببناء العقول وتنمية الوعي لدى الشباب باعتبارهم قاطرة التنمية، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من الأنشطة الطلابية كأحد أدوات بناء الشخصية وصقل المهارات.

وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن إشراك الطلاب في طرح الرؤى والمقترحات يعزز من روح الانتماء ويُسهم في تطوير العملية التعليمية، مؤكدا أهمية المبادرات الطلابية في نشر الوعي والحفاظ على مقدرات الجامعة.

ووجه الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالشكر والتقدير للدكتور أحمد عكاوي، مشيدا بدعمه المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز مكانة الجامعة، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس اهتمام إدارة الجامعة بالطلاب وحرصها على إشراكهم في صنع القرار.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة فقط، بل يمتد ليشمل بناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

واستمع رئيس الجامعة إلى رؤى ومقترحات ممثلي الاتحادات الطلابية، والتي تناولت سبل تطوير الأنشطة الطلابية ودعم المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي بين الطلاب، إلى جانب الحفاظ على مرافق الجامعة وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جيل واعٍ ومؤهل لمتطلبات المستقبل.