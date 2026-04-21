تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بطريق قنا الصحراوى | صور

شيع مئات الأهالى بمركز فرشوط شمال قنا، جثامين ٣ شباب من أبناء المدينة لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، صباح الثلاثاء، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية العركى.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين المشاركين فى تشييع جثامين الضحايا، لما يتمتعون به من أخلاق حميدة، مع دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم المولى عز وجل فسيح جناته.

فيما تحولت صفحات أبناء فرشوط، على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى دفاتر عزاء للضحايا الذين تربطهم علاقات صداقة وصلة رحم مع الكثير من أبناء المدينة، فضلًا عن زملائهم بالمجال الطبى.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية العركى، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من: زياد أحمد عفاش، أحمد سامح السمهودى، يوسف أسامة النحاس، أثناء عودتهم من عملهم إلى مسقط رأسهم بمدينة فرشوط.