الاقتصاد الأخضر.. قنا تمنح موافقات بيئية لـ3 جمعيات في جمع وتدوير المخلفات

منحت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، الموافقات البيئية لـ 3 جمعيات تنموية جديدة، لمزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات الصلبة غير الخطرة والمخلفات الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار جهود القيادة السياسية نحو تعزيز جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة، أن الجمعيات التي حصلت على الموافقات تقع في نطاق جغرافي حيوي يخدم مراكز المحافظة، وهي جمعية بنطاق مركز قفط، وجمعية بنطاق مركز أبوتشت، وجمعية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، إلى أن إجمالي عدد الجمعيات التي تم منحها الموافقات البيئية للعمل في هذا المجال منذ بداية يناير 2026 قد وصل إلى 17 جمعية، ما يعكس الطفرة الكبيرة في دعم القطاع الحيوي لمنظومة النظافة وإشراك المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة.

وأضافت صلاح، أن أنشطة هذه الجمعيات لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تمتد لتشمل التخلص من المخلفات الصلبة غير الخطرة بصورة منظمة تمنع تراكم القمامةو تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية.

وتابعت مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة: أنها تشمل ما يدعم الثروة الحيوانية ويوفر فرص عمل للشباب و الحد بشكل جذري من الممارسات الضارة، وعلى رأسها الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية الذي يؤثر سلباً على جودة الهواء وصحة المواطنين.