ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
الاقتصاد الأخضر.. قنا تمنح موافقات بيئية لـ3 جمعيات في جمع وتدوير المخلفات

مشروعات جمع المخلفات
يوسف رجب

منحت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، الموافقات البيئية لـ 3 جمعيات تنموية جديدة، لمزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات الصلبة غير الخطرة والمخلفات الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار جهود القيادة السياسية نحو تعزيز جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة، أن الجمعيات التي حصلت على الموافقات تقع في نطاق جغرافي حيوي يخدم مراكز المحافظة، وهي جمعية بنطاق مركز قفط، وجمعية بنطاق مركز أبوتشت، وجمعية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، إلى أن إجمالي عدد الجمعيات التي تم منحها الموافقات البيئية للعمل في هذا المجال منذ بداية يناير 2026 قد وصل إلى 17 جمعية، ما يعكس الطفرة الكبيرة في دعم القطاع الحيوي لمنظومة النظافة وإشراك المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة.

وأضافت صلاح، أن أنشطة هذه الجمعيات لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تمتد لتشمل التخلص من المخلفات الصلبة غير الخطرة بصورة منظمة تمنع تراكم القمامةو تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية.

وتابعت مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة: أنها تشمل ما يدعم الثروة الحيوانية ويوفر فرص عمل للشباب و الحد بشكل جذري من الممارسات الضارة، وعلى رأسها الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية الذي يؤثر سلباً على جودة الهواء وصحة المواطنين.

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

