أم تنهي حياة رضيعها في قنا

أنهت ربة منزل تعانى من أزمة نفسية حياة رضيعها بضربة آلة حادة على الرأس فى قرية الكوم الأحمر بفرشوط شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع رضيع نتيجة ضربات بآلة حادة فوق الرأس بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط.

وتبين مصرع رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، بضربة آلة حادة من والدته التي تعانى من أزمة نفسية، وخلافات مع زوجها، دفعتها للتخلص من نجلها.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.