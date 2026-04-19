الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص

يوسف رجب

​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، جهودها المكثفة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، من خلال حملات موسعة تستهدف المخالفين، واسترداد حق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء المخالف، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، لضمان تنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة.

​وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، تنفيذ حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة 28، والتي استهدفت نطاق قرية خزام، وأسفرت عن تنفيذ 15 قرار إزالة لحالات تعدى بإجمالي مساحة بلغت 8910 متر مربع، حيث تم إزالة أسوار بالطوب الأبيض، والمونة الأسمنتية، وتسويتها حتى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 4 طواحين ذهب غير مرخصة، و4 أحواض سيانيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتأكيد على عدم عودة التعديات مرة أخرى.

​وقاد أعمال الحملة بمركز قوص محمود عبد الصبور، وسيد عواد نائبا رئيس المركز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بما ساهم في تحقيق المستهدف من الحملة بكل دقة وحسم.

وأشار الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن هذه الجهود تأتى في ظل التوجيهات بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، للحفاظ على مقدرات الدولة، وحقوق الأجيال القادمة، وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

