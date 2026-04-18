محافظات

دندرة على خريطة التراث العالمي.. الإيسيسكو تتوج جهود قنا بتسجيل معبدها التاريخي

معبد دندرة
معبد دندرة
يوسف رجب

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عن تسجيل معبد دندرة بمحافظة قنا، رسميًا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، في انتصار جديد لجهود التنمية المحلية. 
يأتي هذا الإعلان تتويجًا لسلسلة من المساعي الحثيثة التي بذلتها محافظة قنا، لوضع المعبد في مكانته التي يستحقها كأحد أهم المعالم الأثرية العالمية، وتمهيدًا لتحويل المنطقة المحيطة به إلى مركز دولي للسياحة الريفية والثقافية. 
 


وأشادت لجنة التراث في "الإيسيسكو" بالقيمة الفنية والتاريخية الفريدة لمعبد دندرة، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا حيًا لتطور العمارة الدينية عبر العصور، كما توقفت اللجنة عند النقوش الفلكية النادرة وسقوف المعبد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الأصلية الزاهية، مما يجعله قبلة استثنائية للباحثين والسياح من مختلف بقاع الأرض. 

من جانبه، ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدولة المصرية، لإدراج معبد دندرة، ضمن مجموعة المواقع التراثية المصرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وفق ما أعلنته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في خطوة تعزز مكانة مصر كقبلة للتراث العالمي. 

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا التوثيق الدولي لم يكن مجرد غاية، بل هو "نقطة انطلاق" ودفعة كبرى لاستكمال رؤية المحافظة في تحويل قرية دندرة إلى نموذج رائد للسياحة الريفية على مستوى صعيد مصر. 

وأوضح الببلاوي، أن الرؤية الحالية تتجاوز الأنماط السياحية التقليدية، حيث تستهدف المحافظة ربط السياحة بالبيئة ودمج المعبد التاريخي بالظهير الزراعي والحرف التراثية لخلق تجربة سياحية متكاملة، وتمكين المجتمع المحلي عن طريق توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة في قطاعات السياحة والزراعة والحرف اليدوية، وتطوير البنية التحتية لتشمل الخطة تطوير الطريق المؤدي للمرسى النهري والشارع الرئيسي للمعبد، بالإضافة إلى توحيد واجهات المنازل للحفاظ على الهوية البصرية والحضارية للقرية. 

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تسعى ضمن خطة التطوير الشاملة، لربط كورنيش قنا الشرقي بقرية دندرة عبر مسار نهري متكامل يصل مباشرة إلى المعبد، وسيتضمن المشروع إنشاء مرسى سياحي مطور ليسهل حركة الوفود السياحية عبر النيل، ومعارض للحرف التراثية لعرض المنتجات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، ومركز خدمات سياحية متطور، لتقديم أفضل تجربة للزوار والتعريف بالتراث المحلي. 

وأضاف الببلاوي، أن معبد دندرة يمثل تحفة فنية تجسد عبقرية الإنسان المصري القديم، وانضمامه لهذه القائمة الدولية يفتح آفاقًا جديدة للتنمية السياحية في صعيد مصر، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير المنطقة المحيطة بالمعبد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار، لضمان تقديم تجربة سياحية تليق بعظمة هذا الأثر الخالد وبمكانة مصر المرموقة في سجل التراث العالمي. 



وأكد محافظ قنا، أن بهذا الاعتراف الدولي، تضع محافظة قنا قدمها بثبات على خريطة السياحة العالمية، لتحول "دندرة" من مجرد موقع أثري إلى وجهة سياحية وتنموية شاملة تربط عظمة الماضي بطموحات المستقبل وتطلعات مواطنيها نحو حياة أفضل.
 


ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعادة قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة بتهمة الاتجار بالبشر لمحكمة الاستئناف

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ارشيفيه

مجهولون يعتدون على شاب بالطريق في إحدى قرى الدقهلية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد