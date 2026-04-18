مستشفى قنا العام ينفذ 5 عمليات مناظير دقيقة دون مضاعفات

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في تنفيذ لستة مناظير للجراحة العامة، تضمنت إجراء 5 عمليات استئصال مرارة بالمنظار لحالات مختلفة، من بينها حالات تعاني من أمراض مزمنة ومناعية معقدة، وذلك دون تسجيل أية مضاعفات، مع استقرار جميع الحالات بعد الجراحة، في إطار التطوير المستمر للمنظومة الطبية وحرص المستشفى على تقديم خدمات علاجية متقدمة وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور محمد حسن طايع، استشاري الجراحة ومدير وحدة مناظير عائشة المرزوق، والدكتور ممدوح محمد حسن، رئيس قسم الجراحة، والدكتور عادل علي، استشاري التخدير ومدير العمليات.

وتنوعت الحالات بين مرضى يعانون من متلازمة الأجسام المضادة للفوسفوليبيد والروماتويد، وأخرى مصابة بالذئبة الحمراء الجهازية، بالإضافة إلى حالات تعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات القلب وحساسية الصدر، وجميعها كانت مصحوبة بالتهابات مزمنة وحصوات بالمرارة، وتم التعامل معها باستخدام المناظير الجراحية الحديثة بما يضمن دقة التدخل وسرعة التعافي.

وضم الفريق الطبي نخبة من أطباء الجراحة والتخدير، وفريق مميز من طاقم التمريض كان لهم دور بارز في نجاح العمليات وخروجها بهذا الشكل المشرف.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن هذا النجاح يؤكد تميز الكوادر الطبية بمستشفى قنا العام وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث البروتوكولات الطبية، بما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل محافظة قنا.

