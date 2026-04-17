استمرار تطوير حارة الخدمة بطريق سفاجا - قنا لتعزيز السيولة المرورية

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير حارة الخدمة الموازية لطريق سفاجا – قنا، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، برفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين.

وتُنفذ الأعمال تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث تشمل تطوير الحارة في القطاع الممتد من سور المطافئ حتى قسم شرطة سفاجا، بما يساهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من التكدسات، خاصة بالمناطق الحيوية.

وتتضمن الأعمال تنفيذ طبقات الرصف وفق المواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأكد رئيس المدينة استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى جودة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات أهالي المدينة وزائريها.