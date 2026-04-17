رئيس جامعة قنا يعلن البدء في تنفيذ مشروع مستشفى الباطنة

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، انطلاق تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بمستشفيات قنا الجامعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء موسع، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، و علي عامر، مدير عام إدارة الشؤون القانونية، ومحمود خليفة، مدير عام إدارة الحسابات والموازنة، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، ونجدية عبد النعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومحمد عبده، مسؤول الموارد البشرية والشؤون المالية بالجامعة الأهلية، والمهندسة هالة سعيد، مدير إدارة الأملاك والإنشاءات، والمهندس أحمد النجار، مسؤول التطبيقات بمكتب رئيس الجامعة.

وقال رئيس جامعة قنا، إن المشروع يأتي بعد الحصول على الموافقات الرسمية لتغيير مسمى واستخدام مبنى ملحق العيادات الخارجية، ليتم تحويله إلى مستشفى باطنة متكامل، بما يعكس فكرًا إداريًا حديثًا قائمًا على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

وأكد عكاوي، أن التحول يحقق قفزة كبيرة في القيمة المضافة، حيث ينتقل المبنى من خدمة إدارية محدودة لا تتجاوز 50–100 موظف، إلى منشأة طبية تقدم خدماتها لنحو 400–600 مريض يوميًا، بما يعادل زيادة تتجاوز 6 أضعاف في حجم المستفيدين المباشرين.

وأضاف رئيس جامعة قنا، أن المستشفى سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة بنسبة كبيرة داخل المستشفيات الجامعية، وتقليل فترات الانتظار بما لا يقل عن 30–40% ، وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والاستقبال بنسب ملحوظة، وتشغيل خدمات طبية متخصصة على مدار 24 ساعة يوميًا / 7 أيام أسبوعيًا.

كما أشار عكاوى، إلى أن المشروع يدعم العملية التعليمية من خلال توفير مئات الفرص للتدريب الإكلينيكي سنويًا لطلاب كلية الطب والأطباء المقيمين، بما ينعكس على رفع كفاءة الخريجين وتحسين فرص الاعتماد الأكاديمي، كما يحقق المشروع مردودًا اقتصاديًا واضحًا، من خلال خلق عشرات إلى مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في التخصصات الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب تحقيق عائد تشغيلي مستدام مقارنة بمبنى إداري منخفض العائد.

ووجّه رئيس جامعة قنا، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدعم المستمر من القيادة السياسية كان العامل الحاسم في تنفيذ هذا المشروع الذي يخدم مئات الآلاف من المواطنين بمحافظة قنا وصعيد مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتى تأكيدًا على التزام جامعة قنا بتطوير البنية الصحية، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

