انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
رئيس جامعة قنا يعلن البدء في تنفيذ مشروع مستشفى الباطنة

يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، انطلاق تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بمستشفيات قنا الجامعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء موسع، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، و علي عامر، مدير عام إدارة الشؤون القانونية، ومحمود خليفة، مدير عام إدارة الحسابات والموازنة، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، ونجدية عبد النعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومحمد عبده، مسؤول الموارد البشرية والشؤون المالية بالجامعة الأهلية، والمهندسة هالة سعيد، مدير إدارة الأملاك والإنشاءات، والمهندس أحمد النجار، مسؤول التطبيقات بمكتب رئيس الجامعة.

وقال رئيس جامعة قنا، إن المشروع يأتي بعد الحصول على الموافقات الرسمية لتغيير مسمى واستخدام مبنى ملحق العيادات الخارجية، ليتم تحويله إلى مستشفى باطنة متكامل، بما يعكس فكرًا إداريًا حديثًا قائمًا على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

وأكد عكاوي، أن التحول يحقق قفزة كبيرة في القيمة المضافة، حيث ينتقل المبنى من خدمة إدارية محدودة لا تتجاوز 50–100 موظف، إلى منشأة طبية تقدم خدماتها لنحو 400–600 مريض يوميًا، بما يعادل زيادة تتجاوز 6 أضعاف في حجم المستفيدين المباشرين.

وأضاف رئيس جامعة قنا، أن المستشفى سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة بنسبة كبيرة داخل المستشفيات الجامعية، وتقليل فترات الانتظار بما لا يقل عن 30–40% ، وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والاستقبال بنسب ملحوظة، وتشغيل خدمات طبية متخصصة على مدار 24 ساعة يوميًا / 7 أيام أسبوعيًا.

كما أشار عكاوى، إلى أن المشروع يدعم العملية التعليمية من خلال توفير مئات الفرص للتدريب الإكلينيكي سنويًا لطلاب كلية الطب والأطباء المقيمين، بما ينعكس على رفع كفاءة الخريجين وتحسين فرص الاعتماد الأكاديمي، كما يحقق المشروع مردودًا اقتصاديًا واضحًا، من خلال خلق عشرات إلى مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في التخصصات الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب تحقيق عائد تشغيلي مستدام مقارنة بمبنى إداري منخفض العائد.

ووجّه رئيس جامعة قنا، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدعم المستمر من القيادة السياسية كان العامل الحاسم في تنفيذ هذا المشروع الذي يخدم مئات الآلاف من المواطنين بمحافظة قنا وصعيد مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع  يأتى تأكيدًا على التزام جامعة قنا بتطوير البنية الصحية، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل ونجلها

بسمة بوسيل تتألق رفقة ابنها في أحدث ظهور.. شاهد

الفنانة المغربية الفرنسية نادية الفارس

فقدت الوعي فى مسبح خاص.. من هي المغربية الفرنسية نادية الفارس

رحمة أحمد ومصطفى غريب ودنيا سامي

رحمة أحمد تشوق جمهورها لعمل جديد مع دنيا سامي ومصطفى غريب

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد