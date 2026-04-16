ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لتجربة دراسية ثرية..جامعة قنا تستعرض خريطة الأنشطة لطلابها الوافدين

يوسف رجب

استعرض الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، حزمة متكاملة من الأنشطة الطلابية المتاحة للوافدين في مختلف إدارات الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مع توضيح آليات الاشتراك في المسابقات الداخلية التي تنظمها الإدارة.

جاء ذلك خلال نائب رئيس جامعة قنا، مع مجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بكليات الجامعة، بحضور محمد وليد مدير عام رعاية الطلاب ولفيف من العاملين بالإدارة.


 

وأشار نائب رئيس جامعة قنا، إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها اللوجستية لتشجيع الطلاب الوافدين على إبراز مواهبهم وتوفير بيئة خصبة للإبداع والابتكار تضمن لهم تجربة دراسية ثرية وممتعة.
 

و أكد موسى، بأن الطالب الوافد يمثل جزءاً أصيلاً من  الجامعة وسفيراً لها، مشدداً على أهمية التعرف على كافة الخدمات والأنشطة التي تتيحها الجامعة لتنمية مهاراتهم بجانب مسارهم الأكاديمى.
 

وأوضح نائب رئيس جامعة قنا، أهمية تمثيل الطلاب الوافدين للجامعة في اللقاءات القمية والمحافل الكبرى على المستوى القومي، ما يمنحهم فرصة التفاعل المباشر مع أقرانهم من مختلف الجامعات المصرية، مؤكداً أن هذه المشاركات تعزز من روح الانتماء وتبادل الثقافات وتصقل الشخصية القيادية لدى الطالب بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في رعاية الوافدين. 
 

واختتم موسى، اللقاء بفتح باب النقاش للاستماع إلى تطلعات الطلاب الوافدين، مؤكدا أهمية انخراطهم في مختلف الانشطة و الفعاليات، بما يسهم في بناء جسور التواصل الإنساني والحضاري بين الجامعة والطلاب من مختلف دول العالم.


 

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

علي الحجار وابنته بثينة

بيقولوا عليا مدمنة.. فيديو جديد لابنة علي الحجار يثير الجدل

ليلى علوي في أحدث ظهور

ليلى علوي في أحدث ظهور رفقة رانيا فريد شوقي وبوسي شلبي.. شاهد

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

