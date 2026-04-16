لتجربة دراسية ثرية..جامعة قنا تستعرض خريطة الأنشطة لطلابها الوافدين

استعرض الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، حزمة متكاملة من الأنشطة الطلابية المتاحة للوافدين في مختلف إدارات الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مع توضيح آليات الاشتراك في المسابقات الداخلية التي تنظمها الإدارة.

جاء ذلك خلال نائب رئيس جامعة قنا، مع مجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بكليات الجامعة، بحضور محمد وليد مدير عام رعاية الطلاب ولفيف من العاملين بالإدارة.





وأشار نائب رئيس جامعة قنا، إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها اللوجستية لتشجيع الطلاب الوافدين على إبراز مواهبهم وتوفير بيئة خصبة للإبداع والابتكار تضمن لهم تجربة دراسية ثرية وممتعة.



و أكد موسى، بأن الطالب الوافد يمثل جزءاً أصيلاً من الجامعة وسفيراً لها، مشدداً على أهمية التعرف على كافة الخدمات والأنشطة التي تتيحها الجامعة لتنمية مهاراتهم بجانب مسارهم الأكاديمى.



وأوضح نائب رئيس جامعة قنا، أهمية تمثيل الطلاب الوافدين للجامعة في اللقاءات القمية والمحافل الكبرى على المستوى القومي، ما يمنحهم فرصة التفاعل المباشر مع أقرانهم من مختلف الجامعات المصرية، مؤكداً أن هذه المشاركات تعزز من روح الانتماء وتبادل الثقافات وتصقل الشخصية القيادية لدى الطالب بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في رعاية الوافدين.



واختتم موسى، اللقاء بفتح باب النقاش للاستماع إلى تطلعات الطلاب الوافدين، مؤكدا أهمية انخراطهم في مختلف الانشطة و الفعاليات، بما يسهم في بناء جسور التواصل الإنساني والحضاري بين الجامعة والطلاب من مختلف دول العالم.



