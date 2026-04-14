إنشاء عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة قنا .. صور

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن البدء في إنشاء عيادة متخصصة لتنظيم الأسرة في مبني العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الجامعية، في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومستشفيات جامعة قنا، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا.



وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إنشاء عيادة تنظيم الأسرة يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسيدات، ودعم برامج الصحة الإنجابية، بما يُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

وأشار صادق، إلي أن العيادة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل المشورة الطبية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، ومتابعة الحالات بشكل دوري لضمان أفضل نتائج صحية للأمهات.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن العيادة تُمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، حيث تسهم في تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للسيدات خلال فترات ما بعد الولادة، بما يدعم صحة الأم والطفل ويحد من المخاطر الصحية.

فيما أوضحت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأنه قد تم تدريب الفريق الطبي بالعيادة من الأطباء وهيئة التمريض على أحدث أساليب تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بما يشمل إستخدام الوسائل المختلفة، وتركيب الكبسولات واللولب، خاصة بعد الولادة أو في حالات ما بعد الإجهاض، لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة

وأكدت الأمير، بأن إنشاء العيادة يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز خدمات تنظيم الأسرة داخل المحافظة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، بما يحقق أهداف المبادرات الرئاسية في دعم صحة المرأة المصرية.

وفي ذات السياق، نظم مسؤولي الاعلام بتنظيم الأسرة والذي ضم الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، إيمان محمد، دعاء عاشور، ندوة تثقيفية وتوعية لعدد من المواطنين المتواجدين بالعيادات الخارجية بالمستشفي حول أهم الرسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة وتوجه الدولة نحو توفير وسائل تنظيم الأسرة والعمل علي الحد من الزيادة السكانية.