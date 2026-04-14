الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنشاء عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة قنا .. صور

ندوة توعية بقنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن البدء في إنشاء عيادة متخصصة لتنظيم الأسرة في مبني العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الجامعية، في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومستشفيات جامعة قنا، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا.
 

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إنشاء عيادة تنظيم الأسرة يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسيدات، ودعم برامج الصحة الإنجابية، بما يُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

وأشار صادق، إلي أن العيادة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل المشورة الطبية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، ومتابعة الحالات بشكل دوري لضمان أفضل نتائج صحية للأمهات.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن العيادة تُمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، حيث تسهم في تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للسيدات خلال فترات ما بعد الولادة، بما يدعم صحة الأم والطفل ويحد من المخاطر الصحية.

فيما أوضحت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأنه قد تم تدريب الفريق الطبي بالعيادة من الأطباء وهيئة التمريض على أحدث أساليب تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بما يشمل إستخدام الوسائل المختلفة، وتركيب الكبسولات واللولب، خاصة بعد الولادة أو في حالات ما بعد الإجهاض، لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة

وأكدت الأمير، بأن إنشاء العيادة يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز خدمات تنظيم الأسرة داخل المحافظة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، بما يحقق أهداف المبادرات الرئاسية في دعم صحة المرأة المصرية.

وفي ذات السياق، نظم مسؤولي الاعلام بتنظيم الأسرة والذي ضم الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، إيمان محمد، دعاء عاشور، ندوة تثقيفية وتوعية لعدد من المواطنين المتواجدين بالعيادات الخارجية بالمستشفي حول أهم الرسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة وتوجه الدولة نحو توفير وسائل تنظيم الأسرة والعمل علي الحد من الزيادة السكانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي : الصين لن تدخل مواجهة عسكرية .. والطاقة المحرك الأساسي للصراعات العالمية

السعودية

مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات السافرة على المملكة ودول الخليج

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: طهران استجابت لمساعي وقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد