مفاجأة خلف أسوار الكرنك.. لوحة للإمبراطور تيبيريوس تظهر أثناء ترميم بوابة الملك رمسيس الثالث
محافظات

أخبار قنا..تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الأغنام.. وغرق طفلتين فى نهر النيل

حملات تحصين المواشى بقنا
حملات تحصين المواشى بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها ، مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بمركز قفط،تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الأغنام، مديرية التموبن تشن حملات مكثفة خلال "شم النسيم" وتعلن ضخ سلع إضافية بالمجمعات، إنقاذ 4 أطفال غرق بهم قارب صيد فى نهر النيل وجارى البحث عن اثنين، مصرع طفلة فى حادث انقلاب توكتوك بترعة الكلابيةبنطاق مركز قوص.

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
 

لقى شابين مصرعهما، إثر حادث انقلاب دراجة نارية، بطريق قنا قفط الزراعى، أمام قرية القلعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق مركز قفط.


 

ضمن حملة قومية.. تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الأغنام بقنا

واصلت مديرية الطب البيطري بقنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية، جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، وسط إقبال ملحوظ من المربين وتغطية واسعة لمختلف القرى والمراكز.

ونجحت الفرق البيطرية، في تقديم اللقاحات لآلاف الرؤوس من الماشية لضمان تحصينها ضد الأمراض الوبائية، فلقد تم تحصين 40,126 رأس من الأبقار، وتحصين 19,322 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي 59,448 رأس.
 

ضخ سلع إضافية بالمجمعات.. تموين قنا يشن حملات مكثفة خلال "شم النسيم"
 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، عن تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على كافة الأسواق والمنافذ التجارية تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع و"شم النسيم"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات التي جرت تحت إشراف المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، عن ضبط وتحرير 21 محضرا متنوعاً وضبط كميات من الأسماك المملحة والمدخنة من "الفسيخ والرنجة والسردين" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

جارى البحث عن اثنين.. إنقاذ 4 أطفال غرق بهم قارب صيد فى نهر النيل بقنا

تمكن الأهالى بمساعدة قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ ٤ أطفال وجارى البحث عن اثنين آخرين، غرق بهم مركب صيد فى نهر النيل بنطاق قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد غرق مركب صيد بعدد من الأطفال فى نهر النيل بمنطقة الجبيل التابعة لقرية دندرة، نتج عنه مصرع طفلين.

بالانتقال والفحص تبين غرق مركب صيد، يستقله ٦ أطفال، وتمكن الأهالى من إنقاذ ٤ أطفال وجارى البحث عن طفلين وطفلة آخرين.

مصرع طفلة فى حادث انقلاب توكتوك بترعة الكلابية بقنا

لقيت طفلة مصرعها فى حادث انقلاب توك توك فى ترعة  الكلابية بجوار كوبري السبع عيون بقرية المفرجية التابعة  لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة إثر انقلاب توكتوك بها داخل ترعة الكلابية بمنطقة السبع عيون بمركز قوص.
 

