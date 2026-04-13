مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شابين مصرعهما، إثر حادث انقلاب دراجة نارية، بطريق قنا قفط الزراعى، أمام قرية القلعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق مركز قفط.

تبين مصرع أسامة شاذلى بشير أبوغابة، مقيم بقرية البراهمة، و عمرو خالد أبوعواجة، مقيم بمدينة قفط، أثناء استقلالهم دراجة نارية بنطاق مركز قفط.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



