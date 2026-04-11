إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي في قنا

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارتين نقل وقع في نطاق مركز قفط جنوبي محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، يفيد بوقوع الحادث، وإصابة شخصين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصي؛ لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازمين.

كما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث؛ لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة؛ لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.