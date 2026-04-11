صحة قنا تعلن تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادى العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادي العام، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في ضوء خطة المديرية لتطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن قسم المناظير والجهاز الهضمي سيقدم العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، من بينها تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وإجراء مناظير المعدة والقولون، واكتشاف وعلاج قرح المعدة والاثني عشر، وتشخيص حالات النزيف الهضمي، وإزالة الزوائد اللحمية.

وتابع صادق، أن القسم يُتابع الحالات المزمنة مثل التهابات القولون وأمراض الكبد والجهاز الهضمي المختلفة، مشيرًا إلى تجهيز القسم بعدد 5 أسِرة إفاقة للمرضى بعد إجراء العمليات، لضمان المتابعة الطبية الدقيقة وتقديم الرعاية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، دعم القسم بالأطقم الطبية المؤهلة من الأطباء وهيئة التمريض، إلى جانب دعمها بكافة الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار الدكتور أحمد الخضيري، مدير مستشفى نجع حمادي العام، إلى أن عيادة المناظير والجهاز الهضمي ستكون يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لاستقبال الحالات المرضية، لافتًا إلى أن قسم المناظير الجديد قد تم دعمه بكافة الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية بشكل متكامل ووفق أحدث المعايير الطبية.

ولفت مدير المستشفى، إلى أن قسم المناظير يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، والذي يسهم بصورة ملحوظة في تقليل قوائم الانتظار وتسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة بسرعة وكفاءة، مشيرًا إلى أن تشغيل قسم المناظير يعكس التزام المستشفى بتقديم خدمة طبية متقدمة تواكب أحدث التطورات في مجال المناظير والجهاز الهضمي، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية للمترددين من المواطنين.