جارى البحث عن اثنين.. إنقاذ 4 أطفال غرق بهم قارب صيد فى نهر النيل بقنا

تمكن الأهالى بمساعدة قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ ٤ أطفال وجارى البحث عن اثنين آخرين، غرق بهم مركب صيد فى نهر النيل بنطاق قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد غرق مركب صيد بعدد من الأطفال فى نهر النيل بمنطقة الجبيل التابعة لقرية دندرة، نتج عنه مصرع طفلين.

بالانتقال والفحص تبين غرق مركب صيد، يستقله ٦ أطفال، وتمكن الأهالى من إنقاذ ٤ أطفال وجارى البحث عن طفلين وطفلة آخرين.

وتبين أن المفقودين حتى الآن عمر عبدالله محمد شحاته ١٣ عاماً، و مريم على عبدالموجود ٩ أعوام، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشالهم من نهر النيل.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.





