محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة» لضمان جودة خدمات القرى

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تأخير، والتشديد على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية وضمان إنهائها في التوقيتات المحددة.







خلال الاجتماع، استعرض المهندس إيهاب عبد المعز، مسئول بدار الهندسة، تقارير تفصيلية حول نسب التنفيذ في مختلف القطاعات الخدمية "مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وطرق".

وشدد محافظ قنا على الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق العاجل لحل أي معوقات ميدانية قد تعترض سير العمل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إحداث نقلة نوعية ملموسة في حياة المواطن القنائي، ولن يسمح بأي تهاون في سرعة دخول هذه المشروعات الخدمة.

وأكد محافظ قنا أن المتابعة لن تقتصر على التقارير المكتبية، بل ستشمل جولات ميدانية دورية لمواقع العمل، مع عقد اجتماعات تقييم بصفة منتظمة لمراجعة نسب الإنجاز أولًا بأول، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحسين جودة الحياة في القرى المستهدفة.

شهد الاجتماع كل من: العقيد محمد همام، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع توزيع الكهرباء، والمهندس نصر أحمد، مدير عام محطات المحولات بشمال قنا ونجع حمادي، علاء شاكر، مدير وحدة متابعة "حياة كريمة"، وعدد من وكلاء الوزارة والجهات المعنية.



