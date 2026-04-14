الصور الأولى لطفلي حادث غرق مركب في نهر النيل بقنا

لقى طفلين مصرعهما غرقاً فى نهر النيل لنطاق منطقة الحبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء استقلالهم مركب صيد صغير مع آخرين احتفالاً بأعياد شم النسيم.

فيما تمكنت جهود الأهالى والإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ وانتشال ٤ آخرين، كانوا برفقتهم على المركب، ولازالت جهود البحث مستمرة للبحث عن الطفلين الغارقين بنهر النيل.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا عصر أمس الاثنين، يفيد غرق مركب صيد، يستقله ٦ أطفال، وتمكن الأهالى من إنقاذ ٤ أطفال وجارى البحث عن طفلين وطفلة آخرين.

وتبين غرق كل من: عمر عبدالله محمد شحاته ١٣ عاماً، و مريم على عبدالموجود حجازى ٩ أعوام، عقب سقوطهم فى قاع النيل، ولم تفلح جهود الأهالى فى إنقاذهم، ما أدى إلى غرقهم.



وتشهد منطقة غرق الطفلين، تواجد كبير لأهالي الطفلين الغارقين، انتظاراً لانتشال جثامينهم من نهر النيل، من قبل قوات الإنقاذ النهرى التى استأنفت جهودها صباح اليوم للبحث عن الغارقين.