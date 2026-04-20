بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا

نعت مديرية أوقاف قنا، فى بيان لها اليوم الاثنين، إمام مسجد لقى مصرعه بطعنات غادرة، أثناء توجهه إلى الصلاة بالمسجد برفقة شقيقه، فى قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

وجاء نص بيان النعى" ببالغ الحزن والأسى، ينعى فضيلة الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا، وجميع قيادات المديرية والعاملين بها، الزميل الفاضل والأخ العزيز، المشهود له بحسن الخلق والتميز العلمي، فضيلة الشيخ أسامة جاد الرب محمود، الذي وافته المنية إثر حادث أليم، نحسبه عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحدًا.

وأعربت مديرية أوقاف قنا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعله رفيق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

كما تدعو المديرية المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوضهم خيرًا عن فقده، وأن يجعل ما قدمه من علم وعمل صالح في ميزان حسناته، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر بطعنات سلاح أبيض فى قرية الغربى بهجورة بنجع حمادى.

وتبين مصرع أسامة جاد الرب محمود، إمام مسجد، وإصابة شقيقه مصطفى بطعنات متفرقة من سلاح أبيض، أثناء توجههما إلى المسجد بنطاق القرية، لوجود خلافات قديمة مع أحد أقاربهم بنجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.