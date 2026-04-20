بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا

الشيخ الراحل
الشيخ الراحل
يوسف رجب

نعت مديرية أوقاف قنا، فى بيان لها اليوم الاثنين، إمام مسجد لقى مصرعه بطعنات غادرة، أثناء توجهه إلى الصلاة بالمسجد برفقة شقيقه، فى قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

وجاء نص بيان النعى" ببالغ الحزن والأسى، ينعى فضيلة الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا، وجميع قيادات المديرية والعاملين بها، الزميل الفاضل والأخ العزيز، المشهود له بحسن الخلق والتميز العلمي، فضيلة الشيخ أسامة جاد الرب محمود، الذي وافته المنية إثر حادث أليم، نحسبه عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحدًا.

وأعربت مديرية أوقاف قنا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعله رفيق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

كما تدعو المديرية المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوضهم خيرًا عن فقده، وأن يجعل ما قدمه من علم وعمل صالح في ميزان حسناته، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر بطعنات سلاح أبيض فى قرية الغربى بهجورة بنجع حمادى.

وتبين مصرع أسامة جاد الرب محمود، إمام مسجد، وإصابة شقيقه مصطفى بطعنات متفرقة من سلاح أبيض، أثناء توجههما إلى المسجد بنطاق القرية، لوجود خلافات قديمة مع أحد أقاربهم بنجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

قنا مديرية أوقاف قنا أوقاف قنا نجع حمادى قرية الغربى بهجورة مرفق إسعاف قنا

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بروتوكول تعاون لبدء شراكة أكاديمية و مهنية جديدة لتطوير قدرات العاملين بالمحليات وبناء الكوادر البشرية

الذكرى السنوية الأولى لانتقال البابا فرنسيس

رسالة وفاء من شباب الكنيسة اللاتينية في الذكرى الأولى لرحيل البابا فرنسيس| صور

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد