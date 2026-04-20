مجمع إعلام قنا يناقش آليات ترشيد استهلاك الكهرباء

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة تثقيفية عن " ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية ضرورة قومية" استهدفت تعزيز الوعي بين جموع المواطنين بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، ونشر ثقافة الترشيد على كافة المستويات، ضمن توجهات قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بتجنب السلوكيات السلبية المسببة لهدر الطاقة، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



أقيمت فعاليات الندوة بقاعة المجمع، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وماجدة الشرقاوي نائب مدير المجمع، وحاضر فيهاعصام ابراهيم، مدير إدارة الفقد وتوزيع الطاقة ومتابعة الجودة بقطاع كهرباء قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بمجمع إعلام قنا.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الإفراط في استخدام الطاقة الكهربائية وهدر مواردها يؤدي لنتائج كارثية بالنسبة للفرد والدولة، فالإهدار استنزاف للموارد التى يمكن أن تكفى احتياجات الدولة لسنوات وتوفر العملة الصعبة التى توجه للاستيراد، كما أن كل الأديان السماوية تدعو لترشيد الاستهلاك حفاظاً على موارد الدولة وحماية لميزانية الأسرة من الإنفاق المرهق.

وأكد مدير مجمع إعلام قنا، بأن الوعي هو السبيل الوحيد لتجنب الدخول في إجراءات تقشفية صارمة للتعامل مع الأزمة، مشيراً إلى الترشيد يعد ضرورة قومية لصالح الوطن والأجيال القادمة.

وأشار المهندس عصام ابراهيم، مدير إدارة الفقد وتوزيع الكهرباء ومتابعة الجودة بقطاع كهرباء قنا، إلى أهداف الترشيد على مستوى المواطن متمثلة في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك تجنباً للدخول في الشريحة الأعلى، أما على مستوى الدولة فيهدف الترشيد إلى تقليل كميات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وخفض الانبعاثات المؤثرة على طبقة الأوزون، لافتاً إلى أهمية الاكتفاء بالإضاءة الطبيعية والاستعانة باللمبات الموفرة بمزاياها العديدة من حيث عمرها الطويل وكفاءتها العالية وكونها صديقة للبيئة ووزنها خفيف وأشكالها مختلفة.



واستعرض إبراهيم، آليات الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف بداية من إجراء صيانة دورية للجهاز، وتنظيف الفلتر، إلى جانب غلق النوافذ وإسدال الستائر لتقليل الحرارة، واستخدام الزجاج العاكس، والبداية بفتح التكييف منفرداً بدون مروحة لسحب الهواء الساخن من الغرفة مرة واحدة دون تمريره ودورانه أكثر من مرة بفعل المروحة، كذلك من المهم استخدام مواد عازلة للجدران وللأسقف "طلاء العزل الحراري" للوصول للبرودة بشكل أسرع، وتظليل الجهاز من الخارج، وضبط المكيف قبل النوم على ساعتين، وضبطه على رقم 25 لأن درجة 18 ترهق الجهاز عندما يحاول الوصول إليها دون أن يفصل.



وتناول مدير إدارة الفقد وتوزيع الطاقة ومتابعة الجودة بقطاع كهرباء قنا، بعض السلوكيات الصحيحة لترشيد الكهرباء عند استخدام الثلاجة ومنها : الاستغناء مؤقتاً عن الفريزر وتفريغ حمولته وفصله ولو أسبوع، إضافة إلى عدم ترك فراغات في الفريزر وملئ المساحة ولو بحشو ورقي أو أكياس ثلج على عكس أسفل الثلاجة فإنه يفضل ترك مسافات بين الأطعمة لتوزيع البرودة، وعدم وضع مأكولات ساخنة، وتقليل عدد مرات فتح باب الثلاجة، وإبعادها عن مصادر الحرارة وإصلاح الكاوتش الغير سليم. موضحاً أنه كلما زادت درجة تطور وتقدم الثلاجة زاد استهلاكها للطاقة لأنها تكون مزودة ببدائل للرفاهية.

ولفت إبراهيم، إلى ضرورة تشغيل السخان قبل الاستخدام بنصف ساعة، ثم فصله من المقبس، وعلاج أي تسريب، وعزل مواسير المياه الساخنة بعازل حراري، وضبط السخان على درجة 60 وليس 80، وبالنسبة للمكواه يفضل جمع الملابس المراد كيها مرة واحدة لتجنب تكرار تسخين المكواه، إلى جانب توصيل أكثر من جهاز في مشترك واحد، وفصل الأجهزة من الفيشة وليس بالريموت كنترول. مشيراً إلى أن عداد الكارت أفضل لأنه يحفز على الترشيد ويشجع على خفض التكلفة.

فيما تحدثت عفاف رجائي، ممثلة عن جمعية أنا مصري، عن إطلاق الجمعية لعدد من المبادرات والفعاليات الهادفة لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربية، والدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، ومنها مبادرة "لمبة على الهادى" للتوعية بخفض مصادر الإضاءة، وما يترتب عليها من راحة نفسية للجسم من الضغوط التي تتزايد مع التعرض للشحنات الكهربية، مضيفة أن سلوكيات الترشيد هى حلقة مترابطة من سلسلة إجراءات فردية يجب اتباعها لتجنب التصرف غير الحكيم في مصادر الطاقة.



