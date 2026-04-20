محافظات

مجمع إعلام قنا يناقش آليات ترشيد استهلاك الكهرباء

يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة تثقيفية عن " ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية ضرورة قومية" استهدفت تعزيز الوعي بين جموع المواطنين بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، ونشر ثقافة الترشيد على كافة المستويات، ضمن توجهات قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بتجنب السلوكيات السلبية المسببة لهدر الطاقة، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
 

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة المجمع، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وماجدة الشرقاوي نائب مدير المجمع، وحاضر فيهاعصام ابراهيم، مدير إدارة الفقد وتوزيع الطاقة ومتابعة الجودة بقطاع كهرباء قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بمجمع إعلام قنا.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الإفراط في استخدام الطاقة الكهربائية وهدر مواردها يؤدي لنتائج كارثية بالنسبة للفرد والدولة، فالإهدار استنزاف للموارد التى يمكن أن تكفى احتياجات الدولة لسنوات وتوفر العملة الصعبة التى توجه للاستيراد، كما أن كل الأديان السماوية تدعو لترشيد الاستهلاك حفاظاً على موارد الدولة وحماية لميزانية الأسرة من الإنفاق المرهق.

وأكد مدير مجمع إعلام قنا، بأن الوعي هو السبيل الوحيد لتجنب الدخول في إجراءات تقشفية صارمة للتعامل مع الأزمة، مشيراً إلى الترشيد يعد ضرورة قومية لصالح الوطن والأجيال القادمة.

وأشار المهندس عصام ابراهيم، مدير إدارة الفقد وتوزيع الكهرباء ومتابعة الجودة بقطاع كهرباء قنا، إلى أهداف الترشيد على مستوى المواطن متمثلة في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك تجنباً للدخول في الشريحة الأعلى، أما على مستوى الدولة فيهدف الترشيد إلى تقليل كميات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وخفض الانبعاثات المؤثرة على طبقة الأوزون، لافتاً إلى أهمية الاكتفاء بالإضاءة الطبيعية والاستعانة باللمبات الموفرة بمزاياها العديدة من حيث عمرها الطويل وكفاءتها العالية وكونها صديقة للبيئة ووزنها خفيف وأشكالها مختلفة.


واستعرض إبراهيم، آليات الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف بداية من إجراء صيانة دورية للجهاز، وتنظيف الفلتر، إلى جانب غلق النوافذ وإسدال الستائر لتقليل الحرارة، واستخدام الزجاج العاكس، والبداية بفتح التكييف منفرداً بدون مروحة لسحب الهواء الساخن من الغرفة مرة واحدة دون تمريره ودورانه أكثر من مرة بفعل المروحة، كذلك من المهم استخدام مواد عازلة للجدران وللأسقف "طلاء العزل الحراري" للوصول للبرودة بشكل أسرع، وتظليل الجهاز من الخارج، وضبط المكيف قبل النوم على ساعتين، وضبطه على رقم 25 لأن درجة 18 ترهق الجهاز عندما يحاول الوصول إليها دون أن يفصل. 
 

وتناول مدير إدارة الفقد وتوزيع الطاقة ومتابعة الجودة بقطاع كهرباء قنا، بعض السلوكيات الصحيحة لترشيد الكهرباء عند استخدام الثلاجة ومنها : الاستغناء مؤقتاً عن الفريزر وتفريغ حمولته وفصله ولو أسبوع، إضافة إلى عدم ترك فراغات في الفريزر وملئ المساحة ولو بحشو ورقي أو أكياس ثلج على عكس أسفل الثلاجة فإنه يفضل ترك مسافات بين الأطعمة لتوزيع البرودة، وعدم وضع مأكولات ساخنة، وتقليل عدد مرات فتح باب الثلاجة، وإبعادها عن مصادر الحرارة وإصلاح الكاوتش الغير سليم. موضحاً أنه كلما زادت درجة تطور وتقدم الثلاجة زاد استهلاكها للطاقة لأنها تكون مزودة ببدائل للرفاهية.

ولفت إبراهيم، إلى ضرورة تشغيل السخان قبل الاستخدام بنصف ساعة، ثم فصله من المقبس، وعلاج أي تسريب، وعزل مواسير المياه الساخنة بعازل حراري، وضبط السخان على درجة 60 وليس 80، وبالنسبة للمكواه يفضل جمع الملابس المراد كيها مرة واحدة لتجنب تكرار تسخين المكواه، إلى جانب توصيل أكثر من جهاز في مشترك واحد، وفصل الأجهزة من الفيشة وليس بالريموت كنترول. مشيراً إلى أن عداد الكارت أفضل لأنه يحفز على الترشيد ويشجع على خفض التكلفة.

فيما تحدثت عفاف رجائي، ممثلة عن جمعية أنا مصري، عن إطلاق الجمعية لعدد من المبادرات والفعاليات الهادفة لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربية، والدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، ومنها مبادرة "لمبة على الهادى" للتوعية بخفض مصادر الإضاءة، وما يترتب عليها من راحة نفسية للجسم من الضغوط التي تتزايد مع التعرض للشحنات الكهربية، مضيفة أن سلوكيات الترشيد هى حلقة مترابطة من سلسلة إجراءات فردية يجب اتباعها لتجنب التصرف غير الحكيم في مصادر الطاقة.


ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

عمر محمد رياض

شخص يعاني من الانفصام.. عمر محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في فيلم “تروما” |خاص

انغام و هاني شاكر

أنغام تدعو لـ هاني شاكر: يا لطيف الطف بيه

أسعاد يونس

إسعاد يونس تواسي منة شلبي بعد وفاة والدها: ربنا يسعد روحه في الجنة

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد