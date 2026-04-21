لتمكين الخريجين اقتصاديًا..انطلاق فعاليات"نادي البحث عن وظيفة"بمديرية شباب قنا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "نادي البحث عن وظيفة" Job Search Club، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والذي يأتي في تعاون مثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية ILO، في إطار جهود الدولة المستمرة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص حياة كريمة لهم. 
 


وأوضح بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن هذا النادي يعد برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد على مدار عشرة أيام متصلة، حتى يوم 30 أبريل الجاري، حيث يهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الشباب والفتيات من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 سنة، ولاسيما الخريجين الجدد، في العثور على وظائف لائقة تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم بسرعة وكفاءة عالية، والذي تم التقديم عليه عبر الرابط الذي تم نشره على صفحة الوزارة وصفحة المديرية. 



وأشار شوقي، إلى أن البرنامج يعتمد في جوهره على منهجية العمل الجماعي والدعم النفسي والمعرفي المتبادل، حيث يجتمع المشاركون يوميًا لتبادل الفرص المتاحة وممارسة مهارات البحث عن عمل تحت إشراف نخبة من الميسرين المدربين والمؤهلين من كوادر مديرية الشباب والرياضة لضمان تقديم محتوى تدريبي احترافي يلبي احتياجات سوق العمل الحالية. 



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ليمر بمرحلتين متكاملتين، حيث يركز المتدربون خلال الأسبوع الأول على إدراك مفاهيم التوظيف من وجهة نظر أصحاب العمل وحصر المهارات الشخصية والإنجازات الفردية مع مطابقة تلك القدرات المهنية للوظائف المختارة. 



وتابع شوقي، البرنامج ينتقل في أسبوعه الثاني إلى الجانب العملي من خلال التدريب على كتابة السيرة الذاتية المستهدفة وفنون المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى تعلم استراتيجيات التواصل المباشر مع الشركات والخطوات اللازمة لقبول عروض العمل والاستعداد لليوم الأول في الوظيفة. 



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن دور البرنامج لا يتوقف عند انتهاء التدريب، بل تمتد عملية المتابعة للمشاركين لمدة 3 أشهر كاملة لضمان تسكينهم وظيفيًا داخل شركات القطاع الخاص، وهو ما يعكس حرص الوزارة والمنظمة على تحقيق أثر مستدام ودعم مسار التمكين الاقتصادي للشباب القنائي وتأكيد سيادة القانون وتحقيق الصالح العام بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

