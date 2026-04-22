جامعة قنا تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم والاعتماد

تشارك جامعة قنا ، بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت شعار "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات كجسور للمعرفة عبر الحدود"، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 22 إلى 23 ابريل 2026 .

ويضم وفد الجامعة المشارك برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، ونواب مدير المركز الدكتور عبد الحليم أحمد حمدي، والدكتور عادل محمد أحمد، بالإضافة إلى عمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة وبدوي محمد البدوي، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، و سيد عبد الفتاح، بالعلاقات العامة وفريق طلابي متميز من مختلف الفرق الدراسية.





واقيمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، الدكتور عمرو عزت سلامة امين اتحاد الجامعات العربية، الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجانب مشاركات دولية وعربية رفيعة المستوى.



وقال الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس جامعة قنا للدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يرتكز على محاور استراتيجية تضعها الجامعة في مقدمة خططها التطويرية وفي مقدمتها الرؤية الدولية للتعليم2030 وما تفرضه من ضرورة التحول نحو التعلم الرقمي المستدام وتكافؤ الفرص التعليمية.



وأشار عبدالعظيم، إلى أن الجامعة تسعى من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات إلى بناء مسارات بحثية وأكاديمية تتسم بالمرونة وتسمح بالاعتراف بنواتج التعلم المكتسبة من مختلف الوسائط التعليمية، بما يضمن ريادة الجامعة في إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.



وأضاف الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، بأن الوفد سيعمل بشكل فوري على نقل كافة الخبرات المكتسبة من الجلسات وورش العمل التخصصية لتطبيقها فعلياً داخل وحدات الجودة بكليات الجامعة المختلفة، مع التركيز على تحديث المعايير الأكاديمية القائمة على الجدارات وتطوير آليات القياس والتقييم لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكاشف، بأن الهدف الأسمى هو ترسيخ ثقافة الجودة في كافة ممارسات العمل الجامعي بما يضمن استدامة التميز المؤسسي وحصول كافة برامج الجامعة على الاعتماد الوطني والدولي للارتقاء بمكانة جامعة قنا في التصنيفات العالمية.