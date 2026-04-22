خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
محافظات

أخبار قنا : منح موافقات بيئية لـ3 جمعيات لجمع وتدوير المخلفات .. تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بالطريق الصحراوى

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربى، المحافظة تمنح موافقات بيئية لـ3 جمعيات في جمع وتدوير المخلفات دعماً للاقتصاد الأخضر، انطلاق فعاليات"نادي البحث عن وظيفة"بمديرية الشباب والرياضة لتمكين الخريجين اقتصاديًا، إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقرية أبوحزام، تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بالطريق الصحراوى الغربى.

 

مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا الصحراوي الغربي


لقى ٣ أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية ية العركي التابعة لمركز فرشوط.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص.

 

الاقتصاد الأخضر.. قنا تمنح موافقات بيئية لـ3 جمعيات في جمع وتدوير المخلفات


منحت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، الموافقات البيئية لـ 3 جمعيات تنموية جديدة، لمزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات الصلبة غير الخطرة والمخلفات الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار جهود القيادة السياسية نحو تعزيز جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة، أن الجمعيات التي حصلت على الموافقات تقع في نطاق جغرافي حيوي يخدم مراكز المحافظة، وهي جمعية بنطاق مركز قفط، وجمعية بنطاق مركز أبوتشت، وجمعية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

لتمكين الخريجين اقتصاديًا..انطلاق فعاليات"نادي البحث عن وظيفة"بمديرية شباب قنا


أطلقت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "نادي البحث عن وظيفة" Job Search Club، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والذي يأتي في تعاون مثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية ILO، في إطار جهود الدولة المستمرة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص حياة كريمة لهم. 

 

وأوضح بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن هذا النادي يعد برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد على مدار عشرة أيام متصلة، حتى يوم 30 أبريل الجاري، حيث يهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الشباب والفتيات من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 سنة، ولاسيما الخريجين الجدد، في العثور على وظائف لائقة تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم بسرعة وكفاءة عالية، والذي تم التقديم عليه عبر الرابط الذي تم نشره على صفحة الوزارة وصفحة المديرية. 
 

إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقنا


أصيب طالب بطلق نارى على يد عامل بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى.
 

تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بطريق قنا الصحراوى

شيع مئات الأهالى بمركز فرشوط شمال قنا، جثامين ٣ شباب من أبناء المدينة لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، صباح الثلاثاء، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية العركى.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين المشاركين فى تشييع جثامين الضحايا، لما يتمتعون به من أخلاق حميدة، مع دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم المولى عز وجل فسيح جناته.
 

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟

ترشيحاتنا

الدكتور ضياء العوضي

لا شبهة جنائية .. الخارجية تكشف تفاصيل وفاة ضياء العوضي داخل فندق بدبي

أميرة سيد مكاوي

المسحراتي ورباعيات جاهين وعلاقة قوية مع أم كلثوم.. أيقونات في مسيرة مكاوي

إيران وأمريكا

باكستان : نأمل أن يواصل الجانبان الأمريكي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد