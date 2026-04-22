أخبار قنا : منح موافقات بيئية لـ3 جمعيات لجمع وتدوير المخلفات .. تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بالطريق الصحراوى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربى، المحافظة تمنح موافقات بيئية لـ3 جمعيات في جمع وتدوير المخلفات دعماً للاقتصاد الأخضر، انطلاق فعاليات"نادي البحث عن وظيفة"بمديرية الشباب والرياضة لتمكين الخريجين اقتصاديًا، إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقرية أبوحزام، تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بالطريق الصحراوى الغربى.





مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا الصحراوي الغربي



لقى ٣ أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية ية العركي التابعة لمركز فرشوط.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص.





الاقتصاد الأخضر.. قنا تمنح موافقات بيئية لـ3 جمعيات في جمع وتدوير المخلفات



منحت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، الموافقات البيئية لـ 3 جمعيات تنموية جديدة، لمزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات الصلبة غير الخطرة والمخلفات الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار جهود القيادة السياسية نحو تعزيز جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة، أن الجمعيات التي حصلت على الموافقات تقع في نطاق جغرافي حيوي يخدم مراكز المحافظة، وهي جمعية بنطاق مركز قفط، وجمعية بنطاق مركز أبوتشت، وجمعية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

لتمكين الخريجين اقتصاديًا..انطلاق فعاليات"نادي البحث عن وظيفة"بمديرية شباب قنا



أطلقت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "نادي البحث عن وظيفة" Job Search Club، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والذي يأتي في تعاون مثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية ILO، في إطار جهود الدولة المستمرة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص حياة كريمة لهم.





وأوضح بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن هذا النادي يعد برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد على مدار عشرة أيام متصلة، حتى يوم 30 أبريل الجاري، حيث يهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الشباب والفتيات من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 سنة، ولاسيما الخريجين الجدد، في العثور على وظائف لائقة تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم بسرعة وكفاءة عالية، والذي تم التقديم عليه عبر الرابط الذي تم نشره على صفحة الوزارة وصفحة المديرية.



إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقنا



أصيب طالب بطلق نارى على يد عامل بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى.



تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بطريق قنا الصحراوى

شيع مئات الأهالى بمركز فرشوط شمال قنا، جثامين ٣ شباب من أبناء المدينة لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، صباح الثلاثاء، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية العركى.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين المشاركين فى تشييع جثامين الضحايا، لما يتمتعون به من أخلاق حميدة، مع دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم المولى عز وجل فسيح جناته.

